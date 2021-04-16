Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм смачним рецептом домашніх оладок з соусом дзадзикі, які ви можете приготувати вдома. Смачна страва сподобається усій вашій родині.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати морквяні оладки з грецьким соусом дзадзикі, який доповнить страву пікантним кислуватим смаком. Оладки можна подавати на сніданок, обід чи вечерю.

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Морквяні оладки з соусом дзадзикі

Інгредієнти:

– 1 морква;

– закваска;

– 1 яйце;

– борошно;

– петрушка, кріп;

– рукола.

– сіль.

Інгредієнти для соусу:

– натуральний йогурт;

– лимонний сік;

– огірки;

– каперси;

– мелена зіра.

Помийте, почистіть моркву, натріть на грубій тертці. Ретельно помийте зелень, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте моркву, зелень, додайте яйце, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. На розігрітій пательні з олією, обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки. Для приготування соусу помийте огірки, наріжте кубиками. У миску викладіть йогурт, додайте зелень, лимонний сік, огірки, каперси, дрібку меленої зіри, перемішайте до однорідної консистенції. Помийте руколу. Викладіть готові оладки на тарілку, додайте соус, задекоруйте руколою. Смачного!

Рецепт морквяних оладок від Ольги Мартиновської у відео: