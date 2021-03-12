Пирог с морковью и апельсиновой цедрой – прекрасная альтернатива традиционной домашней выпечке. Запишите себе рецепт.

Ароматный, легкий и быстрый в приготовлении пирог с добавлением моркови понравится детям и взрослым. Побалуйте своих родных вкусным десертом.

Читайте также Рецепт шоколадного торта из блинов на Масленицу

Морковный пирог

Ингредиенты:

– 200 граммов моркови (3 шт.);

– 3 яйца;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов растительного масла;

– разрыхлитель;

– 20 граммов сахарной пудры;

– апельсин (цедра);

– миндальные хлопья.