Как приготовить вкусный морковный пирог: домашний рецепт
Пирог с морковью и апельсиновой цедрой – прекрасная альтернатива традиционной домашней выпечке. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Ароматный, легкий и быстрый в приготовлении пирог с добавлением моркови понравится детям и взрослым. Побалуйте своих родных вкусным десертом.
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Морковный пирог
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте, очистите от кожуры морковь, натрите на крупной терке.
- В миске сбейте миксером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар.
- Помойте апельсин, натрите цедру, добавьте в тесто. Далее – добавьте тертую морковь, масло, муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Достаньте готовый пирог из духовки, выложите на тарелку, оставьте для охлаждения.
- Разрежьте на порции, задекорируйте сахарной пудрой и миндальными хлопьями. Приятного аппетита!
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