Лучший и самый вкусный десерт на Масленицу – это шоколадный торт из блинов. Его обожают дети, а взрослые готовы лакомиться им хоть каждый день!

Приготовьте шоколадный торт из блинов на обед или ужин, подайте его к праздничному столу и ваши гости будут в восторге от нежного сочетания вкусов десерта.

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Шоколадный торт из блинчиков можно перемазать сливочным кремом, сырным кремом, шоколадной или арахисовым пастой. В любом из этих вариантов торт будет замечательно смаковать.

Как приготовить шоколадные блины

Ингредиенты:

– 500 мл молока

– 3 яйца;

– 2 ст. л сахара,

– щепотка соли;

– ½ ч. л разрыхлителя;

– 2 ст. л какао;

– 2 ст. л растительного масла;

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью до пенки. Подогрейте молоко до комнатной температуры и тонкой струйкой влейте в яичную массу. Смешайте просеянную муку и какао, всыпьте разрыхлитель и порционно вводите в яичную массу. Продолжайте вымешивать тесто на блины до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с небольшим количеством маслом, и обжаривайте блинчики до золотистой корочки с обеих сторон.

Рецепт крема для блинов

Ингредиенты:

– 1 стакан сливок 30%

– 4 ст. л сахара,

В глубокую миску вылейте сливки и взбивайте их с помощью миксера до пышной пены. Небольшими порциями добавляйте к сливкам сахар и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Смажьте готовым кремом блины. У вас получится высокий и вкусный шоколадный тортик.

По желанию шоколадный торт можно полить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!