Рецепт шоколадного торта из блинов на Масленицу
Лучший и самый вкусный десерт на Масленицу – это шоколадный торт из блинов. Его обожают дети, а взрослые готовы лакомиться им хоть каждый день!
Источник:24 канал
Приготовьте шоколадный торт из блинов на обед или ужин, подайте его к праздничному столу и ваши гости будут в восторге от нежного сочетания вкусов десерта.
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Шоколадный торт из блинчиков можно перемазать сливочным кремом, сырным кремом, шоколадной или арахисовым пастой. В любом из этих вариантов торт будет замечательно смаковать.
Как приготовить шоколадные блины
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью до пенки.
- Подогрейте молоко до комнатной температуры и тонкой струйкой влейте в яичную массу.
- Смешайте просеянную муку и какао, всыпьте разрыхлитель и порционно вводите в яичную массу. Продолжайте вымешивать тесто на блины до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством маслом, и обжаривайте блинчики до золотистой корочки с обеих сторон.
Рецепт крема для блинов
- В глубокую миску вылейте сливки и взбивайте их с помощью миксера до пышной пены.
- Небольшими порциями добавляйте к сливкам сахар и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
- Смажьте готовым кремом блины. У вас получится высокий и вкусный шоколадный тортик.
По желанию шоколадный торт можно полить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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