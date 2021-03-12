Як приготувати смачний пиріг з морквою: домашній рецепт
Пиріг з морквою та апельсиновою цедрою – чудова альтернатива традиційній домашній випічці. Запишіть собі рецепт.
Джерело:24 канал
Ароматний, легкий та швидкий у приготуванні пиріг з додаванням моркви сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним десертом.
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Пиріг з морквою
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте, почистіть від шкірки моркву, натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор.
- Помийте апельсин, натріть цедру, додайте у тісто. Далі – додайте терту моркву, олію, борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть олією, вилийте тісто, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Дістаньте готовий пиріг з духовки, викладіть на тарілку, залиште для охолодження.
- Розріжте на порції, задекоруйте цукровою пудрою та мигдальними пластівцями. Смачного!
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