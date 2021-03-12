Пиріг з морквою та апельсиновою цедрою – чудова альтернатива традиційній домашній випічці. Запишіть собі рецепт.

Ароматний, легкий та швидкий у приготуванні пиріг з додаванням моркви сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним десертом.

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Пиріг з морквою

Інгредієнти:

– 200 грамів моркви (3 шт.);

– 3 яйця;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів рослинної олії;

– розпушувач;

– 20 грамів цукрової пудри;

– апельсин (цедра);

– мигдальні пластівці.