Как приготовить постный морковный суп-пюре: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт морковного супа, который очень легко и быстро готовится. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Ароматный, нежный и питательный суп из моркови вы можете подать на обед, который понравится всей вашей семье. Суп готовят на бульоне или на воде, а специи добавляйте на ваш вкус.
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Морковный суп
Морковный суп-пюре / Фото Freepik
- Помойте, очистите картофель, морковь, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками.
- В кастрюле обжарьте лук с маслом, добавьте мускатный орех, перец.
- Далее – добавьте морковь, картофель, стебель сельдерея, воду, соль, варите суп в течение 20-25 минут, до готовности овощей.
- Снимите с огня, добавьте лимонный сок. Блендером измельчите до состояния пюре. Поставьте на огонь, несколько минут доведите до кипения. Накройте крышкой, оставьте на 5-7 минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!
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