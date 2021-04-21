Мы подготовили для вас рецепт морковного супа, который очень легко и быстро готовится. Обязательно попробуйте.

Ароматный, нежный и питательный суп из моркови вы можете подать на обед, который понравится всей вашей семье. Суп готовят на бульоне или на воде, а специи добавляйте на ваш вкус. Читайте также Морковь: польза, вред, калорийность и применение в кулинарии Морковный суп Ингредиенты:

– 2-3 моркови;

– 1 луковица;

– 2-3 картофеля;

– подсолнечное масло;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 литр воды;

– щепотка молотого мускатного ореха;

– стебель сельдерея;

– соль,

– перец. Морковный суп-пюре / Фото Freepik Помойте, очистите картофель, морковь, нарежьте кубиками. Лук очистите, измельчите ножом. Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками. В кастрюле обжарьте лук с маслом, добавьте мускатный орех, перец. Далее – добавьте морковь, картофель, стебель сельдерея, воду, соль, варите суп в течение 20-25 минут, до готовности овощей. Снимите с огня, добавьте лимонный сок. Блендером измельчите до состояния пюре. Поставьте на огонь, несколько минут доведите до кипения. Накройте крышкой, оставьте на 5-7 минут. Выложите на тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!