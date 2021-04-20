Морковь: польза, вред, калорийность и применение в кулинарии
Морковь – низкокалорийный овощ. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбирать, о пользе и применении в кулинарии.
Источник:24 канал
Морковь состоит на 89% из воды и содержит клетчатку, много витаминов и минералов. В овоще содержатся витамины А, В3, С, Е, РР, К и минералы – калий, кальций, йод, фосфор, магний, а больше всего – бета-каротина – оранжевый цвет.
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– польза
Употребление моркови способствует здоровью глаз, сердечно-сосудистой, нервной систем, кожи, волос, укрепляет кости, очищает сосуды и является прекрасным антиоксидантом.
Морковь / Фото Unsplash
– калории
Калорийность моркови – 35 ккал. Низкокалорийный овощ часто включают в меню диет.
– противопоказания
Употреблять в умеренных количествах. Нельзя лицам с аллергией на продукт, при воспалении тонкой кишки, двенадцатиперстной кишки, при язвах, гастрите, камнях в почках и повышенной кислотности. Лучше проконсультируйтесь с врачом.
– применение в кулинарии
При покупке в магазинах обращайте внимание внешний вид. Морковь должна быть твердой с равномерным ярким оранжевым цветом – тем больше витамина А. Деформации и наросты свидетельствуют о содержании нитратов.
Пирог с морковью / Фото Unsplash
Морковь добавляют в соки, салаты, супы, вторые блюда, овощные рагу, плов, выпечку, пироги, готовят блины и сладости.
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