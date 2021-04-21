Ми підготували для вас рецепт морквяного супу, який дуже легко і швидко готується. Обов'язково спробуйте.

Ароматний, ніжний та поживний суп з моркви ви можете подати на обід, який сподобається усій вашій родині. Суп готують на бульйоні або на воді, а спеції додавайте на ваш смак. Читайте також Морква: користь, шкода, калорійність та застосування в кулінарії Морквяний суп Інгредієнти:

– 2-3 морквини;

– 1 цибуля;

– 2-3 картоплі;

– соняшникова олія;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 літр води;

– дрібка меленого мускатного горіха;

– стебло селери;

– сіль;

– перець. Морквяний суп-пюре/ Фото Freepik Помийте, почистіть картоплю, моркву, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Стебло селери помийте, наріжте кубиками. У каструлі обсмажте цибулю з олією, додайте мускатний горіх, перець. Далі – додайте моркву, картоплю, стебло селери, воду, сіль, варіть суп протягом 20-25 хвилин, до готовності овочів. Зніміть з вогню, додайте лимонний сік. Блендером подрібніть до стану пюре. Поставте на вогонь, кілька хвилин доведіть до кипіння. Накрийте кришкою, залиште на 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!