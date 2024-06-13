Существуют отличные альтернативы привычному мороженому, которые позволяют приготовить вкусное и полезное лакомство без использования молочных продуктов. Приготовить его очень просто, нужно совсем немного времени и доступные продукты.

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Домашнее мороженое без молока

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото pexels

Ингредиенты:

– 3 спелые бананы;

– 200 грамм свежей или замороженной клубники;

– 1 столовая ложка меда или кленового сиропа (по желанию);

– 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

Почистите бананы и нарежьте их кружочками. Если используете свежую клубнику, помойте ее и удалите хвостики. Положите бананы и клубнику в морозильную камеру на несколько часов, чтобы они хорошо замерзли. Достаньте замороженные фрукты из морозилки и дайте им немного подтаять, примерно 5 – 10 минут. Поместите замороженные бананы и клубнику в блендер. Добавьте мед или кленовый сироп и ванильный экстракт. Смешайте все ингредиенты до однородной массы, пока не образуется кремообразная текстура. Переложите полученную массу в контейнер и поставьте в морозильную камеру на 1 – 2 часа, чтобы мороженое застыло.

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