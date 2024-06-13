Существуют отличные альтернативы привычному мороженому, которые позволяют приготовить вкусное и полезное лакомство без использования молочных продуктов. Приготовить его очень просто, нужно совсем немного времени и доступные продукты.
К теме Он просто должен быть в вашем холодильнике: готовим замороженный йогурт из клубники
Домашнее мороженое без молока
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Такая вкуснятина / Фото pexels
Приготовление:
- Почистите бананы и нарежьте их кружочками.
- Если используете свежую клубнику, помойте ее и удалите хвостики.
- Положите бананы и клубнику в морозильную камеру на несколько часов, чтобы они хорошо замерзли.
- Достаньте замороженные фрукты из морозилки и дайте им немного подтаять, примерно 5 – 10 минут.
- Поместите замороженные бананы и клубнику в блендер.
- Добавьте мед или кленовый сироп и ванильный экстракт.
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы, пока не образуется кремообразная текстура.
- Переложите полученную массу в контейнер и поставьте в морозильную камеру на 1 – 2 часа, чтобы мороженое застыло.