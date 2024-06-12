Это лакомство подходит как взрослым, так и детям, он способен превратить в праздник даже обычные будни. Готовьте сразу двойную порцию – он точно быстро исчезнет из холодильника.

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Рецепт замороженного йогурта

Время: 4 часа (с застыванием)

Порций: 6

Ингредиенты: – 125 грамм сахарной пудры;

– 1/2 палочки ванили;

– цедра половины лимона;

– 500 грамм почищенной, помытой и крупно нарезанной клубники;

– 500 грамм жирного греческого йогурта;

– 4 столовые ложки крем-фреша или сливок.

Приготовление:

В кастрюлю кладем сахар, ваниль, цедру и 200 миллилитров воды. Ставим на маленький огонь и доводим до кипения. Затем готовим на огне 4 – 5 минут, до легкого загустения. Оставляем остывать. Клубнику взбиваем до однородности в блендере или с помощью кухонного комбайна. Перекладываем пюре к предыдущей массе, добавим йогурт и крем-фреш. Взбиваем до однородности. Перекладываем в контейнер и кладем в морозилку примерно на 2 часа. Вынимаем смесь, перемешиваем и снова ставим в морозилку. Через час повторяем процедуру. Перед подачей ставим в холодильник на 20 минут, чтобы йогурт немного размягчился.

Приятного аппетита!

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