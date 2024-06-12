Это лакомство подходит как взрослым, так и детям, он способен превратить в праздник даже обычные будни. Готовьте сразу двойную порцию – он точно быстро исчезнет из холодильника.

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Рецепт замороженного йогурта

Время: 4 часа (с застыванием)

Порций: 6

Приготовление:

  1. В кастрюлю кладем сахар, ваниль, цедру и 200 миллилитров воды. Ставим на маленький огонь и доводим до кипения.
  2. Затем готовим на огне 4 – 5 минут, до легкого загустения. Оставляем остывать.
  3. Клубнику взбиваем до однородности в блендере или с помощью кухонного комбайна.
  4. Перекладываем пюре к предыдущей массе, добавим йогурт и крем-фреш. Взбиваем до однородности.
  5. Перекладываем в контейнер и кладем в морозилку примерно на 2 часа.
  6. Вынимаем смесь, перемешиваем и снова ставим в морозилку. Через час повторяем процедуру.
  7. Перед подачей ставим в холодильник на 20 минут, чтобы йогурт немного размягчился.

Приятного аппетита!