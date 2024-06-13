Існують чудові альтернативи звичному морозиву, які дозволяють приготувати смачний і корисний смаколик без використання молочних продуктів. Приготувати його дуже просто, потрібно зовсім трішки часу та доступні продукти.

До теми Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці

Домашнє морозимо без молока

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Домашнє морозиво

Така смакота / Фото pexels

Приготування:

  1. Почистіть банани та наріжте їх кружальцями.
  2. Якщо використовуєте свіжу полуницю, помийте її та видаліть хвостики.
  3. Покладіть банани та полуницю у морозильну камеру на кілька годин, щоб вони добре замерзли.
  4. Дістаньте заморожені фрукти з морозилки та дайте їм трохи підтанути, приблизно 5 – 10 хвилин.
  5. Помістіть заморожені банани та полуницю у блендер.
  6. Додайте мед або кленовий сироп та ванільний екстракт.
  7. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, поки не утвориться кремоподібна текстура.
  8. Перекладіть отриману масу у контейнер та поставте у морозильну камеру на 1 – 2 години, щоб морозиво застигло.