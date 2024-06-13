Існують чудові альтернативи звичному морозиву, які дозволяють приготувати смачний і корисний смаколик без використання молочних продуктів. Приготувати його дуже просто, потрібно зовсім трішки часу та доступні продукти.
До теми Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці
Домашнє морозимо без молока
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото pexels
Приготування:
- Почистіть банани та наріжте їх кружальцями.
- Якщо використовуєте свіжу полуницю, помийте її та видаліть хвостики.
- Покладіть банани та полуницю у морозильну камеру на кілька годин, щоб вони добре замерзли.
- Дістаньте заморожені фрукти з морозилки та дайте їм трохи підтанути, приблизно 5 – 10 хвилин.
- Помістіть заморожені банани та полуницю у блендер.
- Додайте мед або кленовий сироп та ванільний екстракт.
- Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, поки не утвориться кремоподібна текстура.
- Перекладіть отриману масу у контейнер та поставте у морозильну камеру на 1 – 2 години, щоб морозиво застигло.