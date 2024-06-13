Летний освежающий десерт для всех: натуральное мороженое без молока

13 июня 2024, 10:24
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Источник:

bitesizevegan

Мороженое – это любимый десерт в жаркие летние дни. Однако не все могут наслаждаться традиционным мороженым на основе молока.

Существуют отличные альтернативы привычному мороженому, которые позволяют приготовить вкусное и полезное лакомство без использования молочных продуктов. Приготовить его очень просто, нужно совсем немного времени и доступные продукты.

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Домашнее мороженое без молока

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото pexels

Ингредиенты:
– 3 спелые бананы;
– 200 грамм свежей или замороженной клубники;
– 1 столовая ложка меда или кленового сиропа (по желанию);
– 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Почистите бананы и нарежьте их кружочками.
  2. Если используете свежую клубнику, помойте ее и удалите хвостики.
  3. Положите бананы и клубнику в морозильную камеру на несколько часов, чтобы они хорошо замерзли.
  4. Достаньте замороженные фрукты из морозилки и дайте им немного подтаять, примерно 5 – 10 минут.
  5. Поместите замороженные бананы и клубнику в блендер.
  6. Добавьте мед или кленовый сироп и ванильный экстракт.
  7. Смешайте все ингредиенты до однородной массы, пока не образуется кремообразная текстура.
  8. Переложите полученную массу в контейнер и поставьте в морозильную камеру на 1 – 2 часа, чтобы мороженое застыло.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська