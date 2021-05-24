Как приготовить мороженое с клубникой: домашний рецепт

В теплые и жаркие дни приятно полакомиться клубничным мороженым. В домашних условиях его легко, быстро и просто приготовить. Запишите себе рецепт.

Легкое, мягкое и ароматное мороженое с добавлением клубники удивит своим нежным вкусом. Сладкий десерт понравится не только детям, но и взрослым.

Кроме клубники можно добавить банан и любые другие любимые фрукты или ягоды, а также орехи и украсить листочками мяты.

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Рецепт клубничного мороженого

Клубнику тщательно помойте, обсушите, очистите. Несколько ягод оставьте для украшения, нарежьте ломтиками. Выложите в тарелку клубнику, добавьте йогурт, сгущенное молоко, измельчите блендером до однородной консистенции. Вылейте в контейнер, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 4-5 часов. За пять минут до подачи достаньте мороженое из холодильника, выложите порциями в креманки. Задекорируйте ломтиками клубники. Приятного аппетита!

– 250 граммов клубники;– 100 граммов натурального йогурта;– 80 граммов сгущенного молока.