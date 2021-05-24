Легкое, мягкое и ароматное мороженое с добавлением клубники удивит своим нежным вкусом. Сладкий десерт понравится не только детям, но и взрослым.

Кроме клубники можно добавить банан и любые другие любимые фрукты или ягоды, а также орехи и украсить листочками мяты.

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Рецепт клубничного мороженого

  1. Клубнику тщательно помойте, обсушите, очистите. Несколько ягод оставьте для украшения, нарежьте ломтиками.
  2. Выложите в тарелку клубнику, добавьте йогурт, сгущенное молоко, измельчите блендером до однородной консистенции.
  3. Вылейте в контейнер, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 4-5 часов.
  4. За пять минут до подачи достаньте мороженое из холодильника, выложите порциями в креманки. Задекорируйте ломтиками клубники. Приятного аппетита!