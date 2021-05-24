Легкое, мягкое и ароматное мороженое с добавлением клубники удивит своим нежным вкусом. Сладкий десерт понравится не только детям, но и взрослым.

Кроме клубники можно добавить банан и любые другие любимые фрукты или ягоды, а также орехи и украсить листочками мяты.

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Рецепт клубничного мороженого

Ингредиенты:

– 250 граммов клубники;

– 100 граммов натурального йогурта;

– 80 граммов сгущенного молока.