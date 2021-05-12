Мороженое с бананами готовят со сливками, молоком, сметаной, кефиром или йогуртом. Также можно добавить ягоды, фрукты, орехи, карамель, шоколад. Для тех, кто не употребляет молока, замените на воду или кокосовое молоко.
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Как приготовить банановое мороженое
- Бананы очистите, нарежьте кольцами. Выложите в форму, накройте пищевой пленкой, оставьте в морозильной камере на 4 часа, лучше всего – на ночь.
- Замороженные бананы выложите в чашу блендера, добавьте сливки, измельчите до однородной консистенции. Можно подавать сразу. Если хотите плотной консистенции – отправьте в морозилку на 2-3 часа.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!