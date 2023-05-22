Уникальный десерт изготовила японская компания по производству мороженого. Его особенность – сочетание самых редких и роскошных ингредиентов. Таким образом привычное летнее лакомство превратили в самое дорогое в мире мороженое, цена которого составляет 6696 долларов за порцию.
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Как мороженое стало одним из мировых рекордов
Японский бренд Cellato Мороженое изготовил мороженое из белого трюфеля, выращенного в Италии. Это редкий деликатес, который стоит около 6905 долларов за 450 грамм. Выдающийся десерт также включает в себя Пармиджано Реджано и осадок саке.
Особенный десерт / Фото nypost
По словам представителей Гиннеса, на усовершенствование вкуса понадобилось более полутора лет.
Достижение титула Книги рекордов Гиннеса показало, что все усилия того стоят,
– отметили разработчики.
Cellato планирует выпустить продукты с другими комбинациями роскошных ингредиентов, таких как шампанское и икра.
Интересный факт
Согласно рейтингу издания World Maps по количеству съеденного за год мороженого лидирует Новая Зеландия – 28,4 литра на человека в год. Далее следуют США 20,8 литра и Австралия – 18 литров.