Унікальний десерт виготовила японська компанія з виробництва морозива. Його особливість – поєднання найрідкісніших і найрозкішніших інгредієнтів. Таким чином звичні літні ласощі перетворили на найдорожче у світі морозиво, ціна якого становить 6696 доларів за порцію.
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Як морозиво стало одним зі світових рекордів
Японський бренд Cellato Морозиво виготовив морозиво з білого трюфеля, вирощеного в Італії. Це рідкісний делікатес, який коштує близько 6905 доларів за 450 грамів. Видатний десерт також включає Парміджано Реджано та осад саке.
Особливий десерт / Фото nypost
За словами представників Гіннеса, на вдосконалення смаку знадобилося понад півтора року.
Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса показало, що всі зусилля того варті,
– зазначили розробники.
Повідомляється, що Cellato планує випустити продукти з іншими комбінаціями розкішних інгредієнтів, таких як шампанське та ікра.
Цікавий факт
Згідно з рейтингом видання World Maps за кількістю з’їденого за рік морозива лідирує Нова Зеландія – 28,4 літра на людину на рік. Далі йдуть США 20,8 літра і Австралія 18 літрів.