Моти с мороженым Время: 3 часа 20 минут Порции: 12 штук
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Кулинария в магазинах: распространенные мифы и действительные преимущества Моти с мороженым / Фото Daily sabah Ингредиенты: – 240 г мороженого; – 160 г клейкой рисовой муки; – 60 г сахара; – 225 мл воды; – пищевой краситель; – 80 г кукурузного крахмала. Покройте противень слоем пищевого пергамента. Выложите на него 12 шариков мороженого и отправьте в морозилку. В глубокой стеклянной миске смешайте рисовую муку, сахар и воду. Накройте миску пищевой пленкой и сделайте несколько отверстий зубочисткой. Отправьте смесь в микроволновку на 1 минуту на средней мощности. Перемешайте тесто венчиком, чтобы избавиться от комочков. Снова отправьте в микроволновку на 1 минуту. Смочите силиконовую лопатку водой и перемешайте тесто на моти. Добавьте в тесто несколько капель пищевого красителя, перемешайте до однородного цвета. Снова накройте тесто слоем пищевой пленки и отправьте в микроволновку на 30 секунд. Выложите готовое тесто на посыпанный крахмалом пергамент. Сверху также посыпьте тесто крахмалом. Раскатайте тесто в тонкий слой. Чтобы тесто не прилипало, посыпайте его крахмалом. Раскатанное тесто отправьте в холодильник на 30 минут. Вырежьте из теста стаканом круглые заготовки на моти. Выложите в центр теста шарик из мороженого, плотно защепите края. Придайте моти круглую форму. Заверните десерт в слой пищевой пленки и отправьте в морозилку на 2 часа. Перед подачей моти к столу, выньте их из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 5 – 10 минут. Приятного аппетита! Шоколадный десерт с мороженым Время: 4 часа 20 минут Порции: 6 – 8 Десерт из мороженого / Фото Фрипик Ингредиенты: – 250 мл сливок 30 – 33%; – 400 г шоколадного мороженого; – 35 г какао. Сначала выньте мороженое из морозилки, переложите его в глубокую миску и дайте растаять. Влейте жирные сливки в мороженое и взбивайте миксером 5 – 6 минут. Высыпьте просеянное какао в напиток и снова взбейте. Минуты будет достаточно. Накройте миску крышкой и отправьте в морозилку на 4 часа. Также десерт можно разложить по специальным формочкам для мороженого. Как только мороженое остынет, подавайте его к столу. По желанию полейте десерт сиропом или карамелью. Приятного аппетита! Мороженое с беконом и карамельным соусом Время: 3 часа Порции: 6 – 8 Мороженое с беконом / Фото Ласунка Ингредиенты: – 60 мл воды; – 200 г сахара; – 2 ломтя бекона; – 1 кг мороженого; – 1 ст. л. соли; – 2 ст. л. сахара (тростниковый или кокосовый); Для соуса: – 120 мл воды; – 200 г сахара; – 2 ст. л. сливочного масла; – 60 мл сливок 30 – 33%. В кастрюле смешайте воду с сахаром. Прогрейте сироп на среднем огне 4 – 5 минут. Снимите кастрюлю с плиты. Перелейте сироп на противень с антипригарным покрытием. Бекон нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки. Жир из бекона перелейте в отдельную миску, а его кусочки добавьте в сироп на противень. Дождитесь, пока масса полностью остынет и загустеет. Разделите ее на маленькие кусочки и измельчите в блендере. Для приготовления соуса соедините в небольшой кастрюле воду и сахар. Приготовьте сироп на большом огне, пока он не станет слегка коричневым. Добавьте к карамели сливочное масло и сливки, перемешайте и снимите с плиты. Продолжайте помешивать смесь еще около 1 – 2 минут. Перелейте карамель в чистую мисочку и оставьте охлаждаться. Немного мягкое мороженое смешайте с солью, сахаром и беконом. По желанию можно влить чуточку жира из обжаренного бекона для выраженного вкуса. Разложите десерт по стаканам или формочкам и отправьте в морозилку на час. Перед подачей полейте мороженое с беконом карамельным соусом. Приятного аппетита!