В бешеную жару так и хочется отведать чего-нибудь холодного, а главное сладенького. Мы подготовили для вас подборку вкусных и холодных десертов с мороженым, которые точно понравятся каждому. Среди рецептов есть традиционные японские моти из рисовой муки, шоколадный десерт на сливках и взрывное мороженое с беконом и карамельным соусом!