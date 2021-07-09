Моті з морозивом

  • Час: 3 години 20 хвилин
  • Порції: 12 штук

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Моті з морозивом / Фото Daily sabah

  1. Вкрийте деко шаром харчового пергаменту. Викладіть на нього 12 кульок морозива та відправте в морозилку.
  2. У глибокій скляній мисці змішайте рисове борошно, цукор та воду. Накрийте миску харчовою плівкою та зробіть кілька отворів зубочисткою. Відправте суміш в мікрохвильовку на 1 хвилину на середній потужності.
  3. Перемішайте тісто вінчиком, щоб позбутися грудочок. Знову відправте в мікрохвильовку на 1 хвилину.
  4. Змочіть силіконову лопатку водою та перемішайте тісто на моті.
  5. Додайте до тіста кілька капель харчового барвника, перемішайте до однорідного кольору.
  6. Знову накрийте тісто шаром харчової плівки та відправте в мікрохвильовку на 30 секунд.
  7. Викладіть готове тісто на посипаний крохмалем пергамент. Зверху також посипте тісто крохмалем.
  8. Розкачайте тісто в тонкий шар. Щоб тісто не прилипало підсипайте його крохмалем.
  9. Розкачане тісто відправте в холодильник на 30 хвилин.
  10. Виріжте з тіста склянкою круглі заготовки на моті.
  11. Викладіть в центр тіста кульку з морозива, щільно защепіть краї. Надайте моті круглу форму.
  12. Загорніть десерт в шар харчової плівки та відправте в морозилку на 2 години.
  13. Перед подачею моті до столу, вийміть їх з морозилки та залишіть при кімнатній температурі на 5 – 10 хвилин. Смачного!

Шоколадний десерт з морозивом

  • Час: 4 години 20 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Десерт з морозива / Фото Фріпік

  1. Спочатку вийміть морозиво з морозилки, перекладіть його в глибоку миску та дайте розтати.
  2. Влийте жирні вершки до морозива та збийте міксером 5 – 6 хвилин.
  3. Висипте просіяне какао до напою та знову збийте. Хвилини буде достатньо.
  4. Накрийте миску кришкою та відправте в морозилку на 4 години. Також десерт можна розкласти по спеціальних формах для морозива.
  5. Як тільки морозиво охолоне, подавайте його до столу. За бажанням полийте десерт сиропом або карамеллю.Смачного!

Морозиво з беконом та карамельним соусом

  • Час: 3 години
  • Порції: 6 – 8


Морозиво з беконом / Фото Ласунка

  1. У каструлі змішайте воду з цукром. Прогрійте сироп на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Зніміть каструлю з плити. Перелийте сироп на деко з антипригарним покриттям.
  2. Бекон наріжте дрібними шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки. Жир з бекону перелийте в окрему миску, а його шматочки додайте до сиропу на деко.
  3. Дочекайтеся доки маса повністю охолоне та загусне. Розділіть її на маленькі шматочки та подрібніть в блендері.
  4. Для приготування соусу з'єднайте в невеликій каструлі воду та цукор. Готуйте сироп на великому вогні, доки він не стане злегка коричневим.
  5. Додайте до карамелі вершкове масло та вершки, перемішайте та зніміть з плити.
  6. Продовжуйте помішувати суміш ще близько 1 – 2 хвилин. Перелийте карамель в чисту мисочку та залишіть охолоджуватися.
  7. Трішки м'яке морозиво змішайте з сіллю, цукром та беконом. За бажанням можна влити трішки жиру з обсмаженого бекону для вираженого смаку.
  8. Розкладіть десерт по склянках або формах та відправте в морозилку на годину.
  9. Перед подачею полийте морозиво з беконом карамельним соусом. Смачного!