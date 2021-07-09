Моті з морозивом
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порції: 12 штук
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Моті з морозивом / Фото Daily sabah
- Вкрийте деко шаром харчового пергаменту. Викладіть на нього 12 кульок морозива та відправте в морозилку.
- У глибокій скляній мисці змішайте рисове борошно, цукор та воду. Накрийте миску харчовою плівкою та зробіть кілька отворів зубочисткою. Відправте суміш в мікрохвильовку на 1 хвилину на середній потужності.
- Перемішайте тісто вінчиком, щоб позбутися грудочок. Знову відправте в мікрохвильовку на 1 хвилину.
- Змочіть силіконову лопатку водою та перемішайте тісто на моті.
- Додайте до тіста кілька капель харчового барвника, перемішайте до однорідного кольору.
- Знову накрийте тісто шаром харчової плівки та відправте в мікрохвильовку на 30 секунд.
- Викладіть готове тісто на посипаний крохмалем пергамент. Зверху також посипте тісто крохмалем.
- Розкачайте тісто в тонкий шар. Щоб тісто не прилипало підсипайте його крохмалем.
- Розкачане тісто відправте в холодильник на 30 хвилин.
- Виріжте з тіста склянкою круглі заготовки на моті.
- Викладіть в центр тіста кульку з морозива, щільно защепіть краї. Надайте моті круглу форму.
- Загорніть десерт в шар харчової плівки та відправте в морозилку на 2 години.
- Перед подачею моті до столу, вийміть їх з морозилки та залишіть при кімнатній температурі на 5 – 10 хвилин. Смачного!
Шоколадний десерт з морозивом
- Час: 4 години 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
Десерт з морозива / Фото Фріпік
- Спочатку вийміть морозиво з морозилки, перекладіть його в глибоку миску та дайте розтати.
- Влийте жирні вершки до морозива та збийте міксером 5 – 6 хвилин.
- Висипте просіяне какао до напою та знову збийте. Хвилини буде достатньо.
- Накрийте миску кришкою та відправте в морозилку на 4 години. Також десерт можна розкласти по спеціальних формах для морозива.
- Як тільки морозиво охолоне, подавайте його до столу. За бажанням полийте десерт сиропом або карамеллю.Смачного!
Морозиво з беконом та карамельним соусом
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Морозиво з беконом / Фото Ласунка
- У каструлі змішайте воду з цукром. Прогрійте сироп на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Зніміть каструлю з плити. Перелийте сироп на деко з антипригарним покриттям.
- Бекон наріжте дрібними шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки. Жир з бекону перелийте в окрему миску, а його шматочки додайте до сиропу на деко.
- Дочекайтеся доки маса повністю охолоне та загусне. Розділіть її на маленькі шматочки та подрібніть в блендері.
- Для приготування соусу з'єднайте в невеликій каструлі воду та цукор. Готуйте сироп на великому вогні, доки він не стане злегка коричневим.
- Додайте до карамелі вершкове масло та вершки, перемішайте та зніміть з плити.
- Продовжуйте помішувати суміш ще близько 1 – 2 хвилин. Перелийте карамель в чисту мисочку та залишіть охолоджуватися.
- Трішки м'яке морозиво змішайте з сіллю, цукром та беконом. За бажанням можна влити трішки жиру з обсмаженого бекону для вираженого смаку.
- Розкладіть десерт по склянках або формах та відправте в морозилку на годину.
- Перед подачею полийте морозиво з беконом карамельним соусом. Смачного!