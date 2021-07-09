Блюда из мороженого, которые прекрасно охлаждают в жару: рецепты с шоколадом, беконом и моти

9 июля 2021 , 17:31
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Источник:

Food network

В бешеную жару так и хочется отведать чего-нибудь холодного, а главное сладенького. Мы подготовили для вас подборку вкусных и холодных десертов с мороженым, которые точно понравятся каждому. Среди рецептов есть традиционные японские моти из рисовой муки, шоколадный десерт на сливках и взрывное мороженое с беконом и карамельным соусом!

Моти с мороженым

  • Время: 3 часа 20 минут
  • Порции: 12 штук

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Моти с мороженым / Фото Daily sabah

Ингредиенты:
– 240 г мороженого;
– 160 г клейкой рисовой муки;
– 60 г сахара;
– 225 мл воды;
– пищевой краситель;
– 80 г кукурузного крахмала.
  1. Покройте противень слоем пищевого пергамента. Выложите на него 12 шариков мороженого и отправьте в морозилку.
  2. В глубокой стеклянной миске смешайте рисовую муку, сахар и воду. Накройте миску пищевой пленкой и сделайте несколько отверстий зубочисткой. Отправьте смесь в микроволновку на 1 минуту на средней мощности.
  3. Перемешайте тесто венчиком, чтобы избавиться от комочков. Снова отправьте в микроволновку на 1 минуту.
  4. Смочите силиконовую лопатку водой и перемешайте тесто на моти.
  5. Добавьте в тесто несколько капель пищевого красителя, перемешайте до однородного цвета.
  6. Снова накройте тесто слоем пищевой пленки и отправьте в микроволновку на 30 секунд.
  7. Выложите готовое тесто на посыпанный крахмалом пергамент. Сверху также посыпьте тесто крахмалом.
  8. Раскатайте тесто в тонкий слой. Чтобы тесто не прилипало, посыпайте его крахмалом.
  9. Раскатанное тесто отправьте в холодильник на 30 минут.
  10. Вырежьте из теста стаканом круглые заготовки на моти.
  11. Выложите в центр теста шарик из мороженого, плотно защепите края. Придайте моти круглую форму.
  12. Заверните десерт в слой пищевой пленки и отправьте в морозилку на 2 часа.
  13. Перед подачей моти к столу, выньте их из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 5 – 10 минут. Приятного аппетита!

Шоколадный десерт с мороженым

  • Время: 4 часа 20 минут
  • Порции: 6 – 8 


Десерт из мороженого / Фото Фрипик

Ингредиенты:
– 250 мл сливок 30 – 33%;
– 400 г шоколадного мороженого;
– 35 г какао.
  1. Сначала выньте мороженое из морозилки, переложите его в глубокую миску и дайте растаять.
  2. Влейте жирные сливки в мороженое и взбивайте миксером 5 – 6 минут.
  3. Высыпьте просеянное какао в напиток и снова взбейте. Минуты будет достаточно.
  4. Накройте миску крышкой и отправьте в морозилку на 4 часа. Также десерт можно разложить по специальным формочкам для мороженого.
  5. Как только мороженое остынет, подавайте его к столу. По желанию полейте десерт сиропом или карамелью. Приятного аппетита!

Мороженое с беконом и карамельным соусом

  • Время: 3 часа 
  • Порции: 6 – 8


Мороженое с беконом / Фото Ласунка

Ингредиенты:
– 60 мл воды;
– 200 г сахара;
– 2 ломтя бекона;
– 1 кг мороженого;
– 1 ст. л. соли;
– 2 ст. л. сахара (тростниковый или кокосовый);

Для соуса:
– 120 мл воды;
– 200 г сахара;
– 2 ст. л. сливочного масла;
– 60 мл сливок 30 – 33%.
  1. В кастрюле смешайте воду с сахаром. Прогрейте сироп на среднем огне 4 – 5 минут. Снимите кастрюлю с плиты. Перелейте сироп на противень с антипригарным покрытием.
  2. Бекон нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки. Жир из бекона перелейте в отдельную миску, а его кусочки добавьте в сироп на противень.
  3. Дождитесь, пока масса полностью остынет и загустеет. Разделите ее на маленькие кусочки и измельчите в блендере.
  4. Для приготовления соуса соедините в небольшой кастрюле воду и сахар. Приготовьте сироп на большом огне, пока он не станет слегка коричневым.
  5. Добавьте к карамели сливочное масло и сливки, перемешайте и снимите с плиты.
  6. Продолжайте помешивать смесь еще около 1 – 2 минут. Перелейте карамель в чистую мисочку и оставьте охлаждаться.
  7. Немного мягкое мороженое смешайте с солью, сахаром и беконом. По желанию можно влить чуточку жира из обжаренного бекона для выраженного вкуса.
  8. Разложите десерт по стаканам или формочкам и отправьте в морозилку на час.
  9. Перед подачей полейте мороженое с беконом карамельным соусом. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак