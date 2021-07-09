Блюда из мороженого, которые прекрасно охлаждают в жару: рецепты с шоколадом, беконом и моти
9 июля 2021 , 17:31Читати новину українською
Источник:Food network
В бешеную жару так и хочется отведать чего-нибудь холодного, а главное сладенького. Мы подготовили для вас подборку вкусных и холодных десертов с мороженым, которые точно понравятся каждому. Среди рецептов есть традиционные японские моти из рисовой муки, шоколадный десерт на сливках и взрывное мороженое с беконом и карамельным соусом!
Моти с мороженым
- Время: 3 часа 20 минут
- Порции: 12 штук
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Моти с мороженым / Фото Daily sabah
– 240 г мороженого;
– 160 г клейкой рисовой муки;
– 60 г сахара;
– 225 мл воды;
– пищевой краситель;
– 80 г кукурузного крахмала.
- Покройте противень слоем пищевого пергамента. Выложите на него 12 шариков мороженого и отправьте в морозилку.
- В глубокой стеклянной миске смешайте рисовую муку, сахар и воду. Накройте миску пищевой пленкой и сделайте несколько отверстий зубочисткой. Отправьте смесь в микроволновку на 1 минуту на средней мощности.
- Перемешайте тесто венчиком, чтобы избавиться от комочков. Снова отправьте в микроволновку на 1 минуту.
- Смочите силиконовую лопатку водой и перемешайте тесто на моти.
- Добавьте в тесто несколько капель пищевого красителя, перемешайте до однородного цвета.
- Снова накройте тесто слоем пищевой пленки и отправьте в микроволновку на 30 секунд.
- Выложите готовое тесто на посыпанный крахмалом пергамент. Сверху также посыпьте тесто крахмалом.
- Раскатайте тесто в тонкий слой. Чтобы тесто не прилипало, посыпайте его крахмалом.
- Раскатанное тесто отправьте в холодильник на 30 минут.
- Вырежьте из теста стаканом круглые заготовки на моти.
- Выложите в центр теста шарик из мороженого, плотно защепите края. Придайте моти круглую форму.
- Заверните десерт в слой пищевой пленки и отправьте в морозилку на 2 часа.
- Перед подачей моти к столу, выньте их из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 5 – 10 минут. Приятного аппетита!
Шоколадный десерт с мороженым
- Время: 4 часа 20 минут
- Порции: 6 – 8
Десерт из мороженого / Фото Фрипик
– 250 мл сливок 30 – 33%;
– 400 г шоколадного мороженого;
– 35 г какао.
- Сначала выньте мороженое из морозилки, переложите его в глубокую миску и дайте растаять.
- Влейте жирные сливки в мороженое и взбивайте миксером 5 – 6 минут.
- Высыпьте просеянное какао в напиток и снова взбейте. Минуты будет достаточно.
- Накройте миску крышкой и отправьте в морозилку на 4 часа. Также десерт можно разложить по специальным формочкам для мороженого.
- Как только мороженое остынет, подавайте его к столу. По желанию полейте десерт сиропом или карамелью. Приятного аппетита!
Мороженое с беконом и карамельным соусом
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Мороженое с беконом / Фото Ласунка
– 60 мл воды;
– 200 г сахара;
– 2 ломтя бекона;
– 1 кг мороженого;
– 1 ст. л. соли;
– 2 ст. л. сахара (тростниковый или кокосовый);
Для соуса:
– 120 мл воды;
– 200 г сахара;
– 2 ст. л. сливочного масла;
– 60 мл сливок 30 – 33%.
- В кастрюле смешайте воду с сахаром. Прогрейте сироп на среднем огне 4 – 5 минут. Снимите кастрюлю с плиты. Перелейте сироп на противень с антипригарным покрытием.
- Бекон нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на разогретой сковородке до румяной корочки. Жир из бекона перелейте в отдельную миску, а его кусочки добавьте в сироп на противень.
- Дождитесь, пока масса полностью остынет и загустеет. Разделите ее на маленькие кусочки и измельчите в блендере.
- Для приготовления соуса соедините в небольшой кастрюле воду и сахар. Приготовьте сироп на большом огне, пока он не станет слегка коричневым.
- Добавьте к карамели сливочное масло и сливки, перемешайте и снимите с плиты.
- Продолжайте помешивать смесь еще около 1 – 2 минут. Перелейте карамель в чистую мисочку и оставьте охлаждаться.
- Немного мягкое мороженое смешайте с солью, сахаром и беконом. По желанию можно влить чуточку жира из обжаренного бекона для выраженного вкуса.
- Разложите десерт по стаканам или формочкам и отправьте в морозилку на час.
- Перед подачей полейте мороженое с беконом карамельным соусом. Приятного аппетита!