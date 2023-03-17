Вам интересно, как быстро и эффективно очистить манго? Следует изучить проверенный трюк, который позволит эффективно справиться с этой проблемой.

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Как легко очистить плод

Чтобы быстро очистить манго от кожуры, приготовьте стакан и нож, затем разрежьте плод пополам, удалите косточку. Таким образом вы быстрее снимете кожуру без лишних хлопот.

Другой способ заключается в разрезании манго на три части по краю. Две боковые дольки нужно очистить маленьким ножом. Среднюю часть манго обязательно отделите от косточки. Фрукты готовы к употреблению.

Экзотический вкус / Фото unsplash

Как правильно выбрать манго

Не забывайте выбирать спелые и красивые экземпляры, обладающие свежим ароматом. Кожура должна немного прогибаться под пальцами и иметь желтый оттенок. Когда плод красный, это значит, что он перезрел. Зеленый – признак того, что ему еще нужно время для созревания.

С чем сочетается фрукт

Манго – это вкусный и полезный перекус. Кроме того, следует добавлять его в коктейли или фруктовые салаты. Фрукт также подходит к рыбе или мясу, поскольку он придает любому блюду более глубокий вкус.

Манго прекрасно смакует с бананами. Сочетание этих двух вкусов особенно хорошо чувствуется в смузи. Манго также хорошо сочетается с халапеньо, кокосом, сливками, имбирем, лимоном и лаймом, красным луком, бобовыми, рыбой, уткой, апельсином, ананасами и свининой.