Вам цікаво, як швидко та ефективно очистити манго? Варто вивчити перевірений трюк, який дозволить ефективно впоратися з цією проблемою.

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Як легко очистити плід

Щоб швидко очистити манго від шкірки, приготуйте склянку і ніж, а потім розріжте плід навпіл, видаліть кісточку. Таким чином ви швидше знімете шкірку без зайвого клопоту.

Інший спосіб полягає в розрізанні манго на три частини по краю. Дві бічні часточки потрібно очистити маленьким ножем. Середню частину манго обов’язково відокремте від кісточки. Фрукти готові до вживання.

Екзотичний смак / Фото unsplash

Як правильно вибрати манго

Не забувайте вибирати стиглі та гарні екземпляри, які мають свіжий аромат. Шкіра повинна трохи прогинатися під пальцями і мати жовтий відтінок. Коли плід червоний, це означає, що він перезрілий. Зелений — ознака того, що йому ще потрібен час для дозрівання.

З чим поєднується фрукт

Манго – це смачний і корисний перекус. Крім того, варто додавати його в коктейлі або фруктові салати. Фрукт також підходить до риби або м'яса, оскільки він надає будь-якій страві більш глибокий смак.

Манго чудово смакує з бананами. Поєднання цих двох смаків особливо добре відчувається в смузі. Манго також добре поєднується з халапеньо, кокосом, вершками, імбиром, лимоном і лаймом, червоною цибулею, бобовими, рибою, качкою, апельсином, ананасами та свининою.