Наслаждаемся экзотикой: как легко почистить манго

Изредка мы позволяем себе полакомиться экзотическими фруктами. Зачастую на прилавках наших магазинов можно увидеть манго. Сочный плод имеет особый вкус, но его очищение может вызвать определенные трудности.

Вам интересно, как быстро и эффективно очистить манго? Следует изучить проверенный трюк, который позволит эффективно справиться с этой проблемой.

Интересно Украинский бренд говядины Skott Smeat презентовали на самой влиятельной выставке мира

Как легко очистить плод

Чтобы быстро очистить манго от кожуры, приготовьте стакан и нож, затем разрежьте плод пополам, удалите косточку. Таким образом вы быстрее снимете кожуру без лишних хлопот.

Другой способ заключается в разрезании манго на три части по краю. Две боковые дольки нужно очистить маленьким ножом. Среднюю часть манго обязательно отделите от косточки. Фрукты готовы к употреблению.

Экзотический вкус / Фото unsplash

Как правильно выбрать манго

Не забывайте выбирать спелые и красивые экземпляры, обладающие свежим ароматом. Кожура должна немного прогибаться под пальцами и иметь желтый оттенок. Когда плод красный, это значит, что он перезрел. Зеленый – признак того, что ему еще нужно время для созревания.

С чем сочетается фрукт

Манго – это вкусный и полезный перекус. Кроме того, следует добавлять его в коктейли или фруктовые салаты. Фрукт также подходит к рыбе или мясу, поскольку он придает любому блюду более глубокий вкус.

Манго прекрасно смакует с бананами. Сочетание этих двух вкусов особенно хорошо чувствуется в смузи. Манго также хорошо сочетается с халапеньо, кокосом, сливками, имбирем, лимоном и лаймом, красным луком, бобовыми, рыбой, уткой, апельсином, ананасами и свининой.