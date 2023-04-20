Цветы магнолии обладают большой эстетической ценностью. Их красивая форма просто очаровывает. Однако не все знают, что их кулинарные свойства также потрясающие.

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Цветы магнолии имеют очень характерный интенсивный вкус. В них ощущается едва заметная парфюмерная нота.

Лепестки этого растения можно мариновать в уксусе. Они также выполняют роль основного ингредиента травяной смеси, которую можно добавлять в выпечку.

Для быстрой и изысканной закуски цветы магнолии следует обжарить в темпуре. В результате высокой температуры интенсивный аромат улетучивается, оставляя лишь тонкий цветочный привкус.

Как замариновать цветы магнолии.

Поместите цветы в стеклянную банку. Соедините кипяченую воду, уксус, сахар и соль. Залейте цветы и оставьте в холодильнике ночью. Храните 2 – 3 месяца.

Какой вкус маринованной магнолии

Маринованные лепестки магнолии обладают невероятно сильным ароматом пряностей. Их можно использовать вместо имбиря. Их также погружают в тесто для темпуры и жарят или нарезают и бросают в салаты вместо заправки.

Рецепт жареных цветов магнолии в темпуре

Время: 20 минут

Порций: 2

Цветочный вкус / Фото Foraging in Cornwall

Ингредиенты:

– 3 – 4 цветка магнолии;

– пол стакана муки;

– 2 – 3 чайные ложки кукурузного крахмала;

– 1 стакан сильно охлажденной газировки;

– соль по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление: