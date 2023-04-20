Квіти магнолії мають велику естетичну цінність. Їх красива форма просто зачаровує. Однак не всі знають, що їх кулінарні властивості також приголомшливі.

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Квіти магнолії мають дуже характерний інтенсивний смак. У них відчувається ледь помітна парфумерна нота.

Пелюстки цієї рослини можна маринувати в оцті. Вони також добре виконають роль основного інгредієнта трав’яної суміші, яку можна додавати у випічку.

Для швидкої та вишуканої закуски квіти магнолії варто обсмажити в темпурі. В результаті високої температури інтенсивний аромат випаровується, залишаючи лише тонкий квітковий присмак.

Як замаринувати квіти магнолії

Помістіть квіти в скляну банку. З'єднайте кип’ячену воду, оцет, цукор і сіль. Залийте квіти та залиште в холодильнику на ніч. Зберігайте 2 – 3 місяці.

Який смак маринованої магнолії

Мариновані пелюстки магнолії мають неймовірно сильний аромат прянощів. Їх можна використовувати замість імбиру. Їх також занурюють у тісто для темпури та смажать, або ж нарізають і кидають у салати замість заправки.

Рецепт смажених у темпурі квіток магнолії

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Квітковий смак / Фото Foraging in Cornwall

Інгредієнти:

– 3 – 4 квітки магнолії;

– пів склянки борошна;

– 2 – 3 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1 стакан сильно охолодженої газованої води;

– сіль до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: