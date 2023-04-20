Квіти магнолії мають велику естетичну цінність. Їх красива форма просто зачаровує. Однак не всі знають, що їх кулінарні властивості також приголомшливі.

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Квіти магнолії мають дуже характерний інтенсивний смак. У них відчувається ледь помітна парфумерна нота.

Пелюстки цієї рослини можна маринувати в оцті. Вони також добре виконають роль основного інгредієнта трав’яної суміші, яку можна додавати у випічку.

Для швидкої та вишуканої закуски квіти магнолії варто обсмажити в темпурі. В результаті високої температури інтенсивний аромат випаровується, залишаючи лише тонкий квітковий присмак.

Як замаринувати квіти магнолії

Помістіть квіти в скляну банку. З'єднайте кип’ячену воду, оцет, цукор і сіль. Залийте квіти та залиште в холодильнику на ніч. Зберігайте 2 – 3 місяці.

Який смак маринованої магнолії

Мариновані пелюстки магнолії мають неймовірно сильний аромат прянощів. Їх можна використовувати замість імбиру. Їх також занурюють у тісто для темпури та смажать, або ж нарізають і кидають у салати замість заправки.

Рецепт смажених у темпурі квіток магнолії

Час: 20 хвилин
Порцій: 2

Квітковий смак / Фото Foraging in Cornwall

Приготування:

  • Зірвіть свіжі квіти магнолії.
  • Акуратно відірвіть пелюстки.
  • Додайте борошно, кукурудзяний крохмаль і сіль в дуже холодну газовану воду.
  • Робіть це швидко, щоб борошно не виділило клейковину і газ не вийшов з води. Якщо в тісті залишаються невеликі грудочки, це не впливає на кінцевий смак страви.
  • На сковороді добре розігрійте олію.
  • Пелюстки магнолії занурте в готове тісто і опустіть в гарячу олію.
  • Коли темпура підрум’яниться, вийміть квіти зі сковороди шумівкою.
  • Перед подачею на стіл видаліть з них зайвий жир паперовим рушником.