Неожиданный рецепт: как добавлять в блюда или есть цветы магнолии
Источник:smakosze
Цветы магнолии не только любуют глаза, но и имеют поразительный вкус. Эти замечательные цветы действительно съедобны. О том, как их использовать в блюдах читайте в нашем материале.
Цветы магнолии обладают большой эстетической ценностью. Их красивая форма просто очаровывает. Однако не все знают, что их кулинарные свойства также потрясающие.
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Цветы магнолии имеют очень характерный интенсивный вкус. В них ощущается едва заметная парфюмерная нота.
Лепестки этого растения можно мариновать в уксусе. Они также выполняют роль основного ингредиента травяной смеси, которую можно добавлять в выпечку.
Для быстрой и изысканной закуски цветы магнолии следует обжарить в темпуре. В результате высокой температуры интенсивный аромат улетучивается, оставляя лишь тонкий цветочный привкус.
Как замариновать цветы магнолии.
Поместите цветы в стеклянную банку. Соедините кипяченую воду, уксус, сахар и соль. Залейте цветы и оставьте в холодильнике ночью. Храните 2 – 3 месяца.
Какой вкус маринованной магнолии
Маринованные лепестки магнолии обладают невероятно сильным ароматом пряностей. Их можно использовать вместо имбиря. Их также погружают в тесто для темпуры и жарят или нарезают и бросают в салаты вместо заправки.
Рецепт жареных цветов магнолии в темпуре
Время: 20 минут
Порций: 2
Цветочный вкус / Фото Foraging in Cornwall
Приготовление:
- Сорвите свежие цветы магнолии.
- Аккуратно оторвите лепестки.
- Добавьте муку, кукурузный крахмал и соль в очень холодную газировку.
- Делайте это быстро, чтобы мука не выделила клейковину и газ не вышел из воды.
- Если в тесте остаются небольшие комочки, это не влияет на конечный вкус блюда.
- На сковороде хорошо разогрейте растительное масло.
- Лепестки магнолии окуните в готовое тесто и опустите в горячее масло.
- Когда темпура подрумянится, извлеките цветы из сковороды шумовкой.
- Перед подачей на стол удалите из них лишний жир бумажным полотенцем.