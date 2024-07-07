Это должен знать каждый: можно ли есть сырой шпинат
Источник:Good Food
Шпинат обрел популярность во всем мире. Его используют почти в каждой кухне мира.
Листья шпината могут быть как плоскими, так и слегка волнистыми. Они имеют ярко-зеленый цвет, когда они молодые, и становятся более насыщенными, когда взрослеют.
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Шпинат имеет несколько горьковатый вкус – его можно или любить, или ненавидеть. Поэтому он особенно хорошо сочетается с молочными продуктами и яйцами.
Можно ли есть сырой шпинат
Мягче молодые листья можно есть сырым в салате, тогда как более старый шпинат обычно готовят. Стоит заметить, что он имеет один из самых коротких сроков приготовления среди всех овощей. Во время его количество шпината значительно уменьшается – пакетика весом 450 граммов хватит только на двух человек.
Молодой шпинат можно есть сырым / Фото Unsplash
Как готовить шпинат
Если вы купили предварительно вымытый пакетированный шпинат, его, вероятно, нужно только быстро промыть, чтобы освежить. В отличие от него, домашний шпинат с огорода нужно тщательно промыть в дуршлаге, чтобы удалить грязь и песок.
Далее стряхните лишнюю воду, а если вы планируете жарить его или есть сырым в салате, просушите кухонным полотенцем. У старого шпината могут быть жесткие стебли, поэтому их лучше обрезать. Далее шпинат можно:
- запечь 8 – 10 минут,
- нарезать и обжарить 1 – 2 минуты,
- приготовить на пару 3 – 4 минуты.