Це має знати кожен: чи можна їсти сирий шпинат

Листя шпинату може бути як пласким, так і злегка хвилястим. Воно має яскраво-зелений колір, коли воно молоде, і стає більш насиченим, коли дорослішає.

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Шпинат має дещо гіркуватий смак – його можна або любити, або ненавидіти. Тому він особливо добре поєднується з молочними продуктами та яйцями.

Чи можна їсти сирий шпинат

М'якше молоде листя можна їсти сирим у салаті, тоді як старіший шпинат зазвичай готують. Варто зауважити, що він має один з найкоротших термінів приготування серед усіх овочів. Під час його кількість шпинату значно зменшується – пакетика вагою 450 грамів вистачить лише на двох осіб.



Молодий шпинат можна їсти сирим / Фото Unsplash

Як готувати шпинат

Якщо ви купили попередньо вимитий пакетований шпинат, його, ймовірно, потрібно лише швидко промити, щоб освіжити. На відміну від нього, домашній шпинат з городу потрібно ретельно промити в друшляку, щоб видалити бруд і пісок.

Далі струсіть зайву воду, а якщо ви плануєте смажити його або їсти сирим у салаті, просушіть кухонним рушничком. У старого шпинату можуть бути жорсткі стебла, тому їх краще обрізати. Далі шпинат можна:

запекти 8 – 10 хвилин,

нарізати та обсмажити 1 – 2 хвилини,

приготувати на пару 3 – 4 хвилини.

Цікаво! Щоб зберегти шпинат у холодильнику якомога довше, покладіть його у перфорований поліетиленовий пакет. Проте не мийте попередньо листя, бо інакше воно розмокне.