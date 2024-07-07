Це має знати кожен: чи можна їсти сирий шпинат

Листя шпинату може бути як пласким, так і злегка хвилястим. Воно має яскраво-зелений колір, коли воно молоде, і стає більш насиченим, коли дорослішає.
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Шпинат має дещо гіркуватий смак – його можна або любити, або ненавидіти. Тому він особливо добре поєднується з молочними продуктами та яйцями.
Чи можна їсти сирий шпинат
М'якше молоде листя можна їсти сирим у салаті, тоді як старіший шпинат зазвичай готують. Варто зауважити, що він має один з найкоротших термінів приготування серед усіх овочів. Під час його кількість шпинату значно зменшується – пакетика вагою 450 грамів вистачить лише на двох осіб.
Молодий шпинат можна їсти сирим / Фото Unsplash
Як готувати шпинат
Якщо ви купили попередньо вимитий пакетований шпинат, його, ймовірно, потрібно лише швидко промити, щоб освіжити. На відміну від нього, домашній шпинат з городу потрібно ретельно промити в друшляку, щоб видалити бруд і пісок.
Далі струсіть зайву воду, а якщо ви плануєте смажити його або їсти сирим у салаті, просушіть кухонним рушничком. У старого шпинату можуть бути жорсткі стебла, тому їх краще обрізати. Далі шпинат можна:
- запекти 8 – 10 хвилин,
- нарізати та обсмажити 1 – 2 хвилини,
- приготувати на пару 3 – 4 хвилини.