Вы точно этого не знали: можно ли есть сырой кабачок

Если вас интересует, можно ли есть сырым такой овощ, как кабачок – у нас есть для вас приятная новость: да, но есть немало оговорок. О них, да о других свойствах сырого овоща, рассказываем дальше в материале.

Кабачки – один из любимых овощей украинцев. Его выращивают для приготовления салатов, закусок, вторых блюд и супов, также производят закрутки на зиму.

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Если вы решили готовить его в сыром виде, сначала убедитесь, что он не повредит вашему организму.

Какая польза сырого кабачка

В сырых кабачках содержится множество минеральных компонентов: кальций, железо, фосфор, магний. Также значительно содержание микроэлементов, которые нужны в небольших концентрациях: титан, литий, цинк, молибден. Большое количество жизненно важных витаминов: группы В, каротина или провитамина А, С, РР.

Однако не следует увлекаться поеданием сырого кабачка и из-за немалого ряда оговорок.

Вредные свойства сырого кабачка

Людям, у которых есть аллергия на тыкву, употребление как сырого, так и вареного овоща противопоказано. Также возможны проблемы возникнут у тех, у кого есть язва желудка или 12-перстной кишки, поскольку в составе содержится витамин С.

Нежелательно вводить в рацион этот продукт при болезнях почек, поскольку он оказывает мочегонный эффект. Но здесь необходима консультация медиков.

Не следует употреблять кабачки на голодный желудок, ведь у него выражен слабительный эффект. Сырой кабачок вреден для детей в возрасте до 5 лет. Он вызывает сбои в работе желудка, при этом возможна изжога, рвота, отрыжка.

Рецепт салата из сырого кабачка

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 500 граммов кабачков;– 500 граммов помидоров;– 6 куриных яиц;– 100 граммов свежей зелени;– 5 граммов горчицы;– 200 граммов майонеза или сметаны;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности, 6 – 7 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы и отделяем белок от желтка.

Белки нарезаем кусочками, желтки оставляем.

Нарезаем кабачки тонкими колечками, смешиваем с яйцами. Добавляем помидоры и свежую зелень.

Яичные желтки тщательно разминаем вилкой. Добавляем горчицу и соль, смешиваем с майонезом и заправляем салатом.

Приятного аппетита!