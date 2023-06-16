Кабачки – один з улюблених овочів українців. Його вирощують для приготування салатів, закусок, других страв та супів, також роблять закрутки на зиму.

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Якщо ви вирішили готувати його в сирому вигляді, спочатку переконайтеся, що він не зашкодить вашому організму.

Яка користь сирого кабачка

У сирих кабачках міститься велика кількість мінеральних компонентів: кальцій, залізо, фосфор, магній. Також значний вміст мікроелементів, які потрібні в невеликих концентраціях: титан, літій, цинк, молібден. Велика кількість життєво важливих вітамінів: групи В, каротину або провітаміну А, С, РР.

Проте не слід захоплюватися поїданням сирого кабачка і через чималу низку застережень.

Шкідливі властивості сирого кабачка

Людям, у яких є алергія на гарбузові, вживання як сирого, так і вареного овочу протипоказано. Також можливі проблеми виникнуть у тих, у кого наявна виразка шлунка або 12-палої кишки, оскільки в складі міститься вітамін С.

Небажано вводити в раціон цей продукт при хворобах нирок, оскільки він має сечогінний ефект. Але тут потрібна консультація медиків.

Не слід вживати кабачки на голодний шлунок, адже у нього виражений проносний ефект. Сирий кабачок шкідливий для дітей до 5 років. Він викликає збої в роботі шлунка, при цьому можлива печія, блювота, відрижка.

Рецепт салату з сирого кабачка

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 500 грамів помідорів;

– 6 курячих яєць;

– 100 грамів свіжої зелені;

– 5 грамів гірчиці;

– 200 грамів майонезу, або сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності, 6 – 7 хвилин. Охолоджуємо, очищаємо від шкарлупи та відділяємо білок від жовтка.

Білки нарізаємо шматочками, жовтки залишаємо.

Нарізаємо кабачки тонкими кільцями, змішуємо з яйцями. Додаємо нарізані помідори та свіжу зелень.

Яєчні жовтки ретельно розминаємо виделкою. Додаємо гірчицю і сіль, змішуємо з майонезом та заправляємо сумішшю салат.

Смачного!