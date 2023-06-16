Кабачки – один з улюблених овочів українців. Його вирощують для приготування салатів, закусок, других страв та супів, також роблять закрутки на зиму.
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Якщо ви вирішили готувати його в сирому вигляді, спочатку переконайтеся, що він не зашкодить вашому організму.
Яка користь сирого кабачка
У сирих кабачках міститься велика кількість мінеральних компонентів: кальцій, залізо, фосфор, магній. Також значний вміст мікроелементів, які потрібні в невеликих концентраціях: титан, літій, цинк, молібден. Велика кількість життєво важливих вітамінів: групи В, каротину або провітаміну А, С, РР.
Проте не слід захоплюватися поїданням сирого кабачка і через чималу низку застережень.
Шкідливі властивості сирого кабачка
Людям, у яких є алергія на гарбузові, вживання як сирого, так і вареного овочу протипоказано. Також можливі проблеми виникнуть у тих, у кого наявна виразка шлунка або 12-палої кишки, оскільки в складі міститься вітамін С.
Небажано вводити в раціон цей продукт при хворобах нирок, оскільки він має сечогінний ефект. Але тут потрібна консультація медиків.
Не слід вживати кабачки на голодний шлунок, адже у нього виражений проносний ефект. Сирий кабачок шкідливий для дітей до 5 років. Він викликає збої в роботі шлунка, при цьому можлива печія, блювота, відрижка.
Рецепт салату з сирого кабачка
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності, 6 – 7 хвилин. Охолоджуємо, очищаємо від шкарлупи та відділяємо білок від жовтка.
- Білки нарізаємо шматочками, жовтки залишаємо.
- Нарізаємо кабачки тонкими кільцями, змішуємо з яйцями. Додаємо нарізані помідори та свіжу зелень.
- Яєчні жовтки ретельно розминаємо виделкою. Додаємо гірчицю і сіль, змішуємо з майонезом та заправляємо сумішшю салат.
Смачного!