Держать в холодильнике или нет: что делать, чтобы фрукты стояли дольше

Ягоды и фрукты – это не только источник витаминов, они обладают отличным вкусом, за который их все так любят. И многим интересно, как правильно хранить их, чтобы максимально наслаждаться свежестью.

Фрукты – это утонченное дополнение к завтраку, легкий ужин или просто вкусный перекус. К сожалению, ягоды и фрукты имеют тенденцию быстро портиться, если их не хранить должным образом.

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Многие виды ягод и фруктов можно хранить в холодильнике, и это поможет подольше сохранить их свежесть. Нужно знать общие правила и советы, которые пригодятся каждой хозяйке.

Правильная температура

Одним из ключевых факторов длительного хранения является правильная температура. Обычно для большинства фруктов и ягод идеальная температура в холодильнике составляет примерно 4 – 7 градусов по Цельсию. Слишком низкая температура может повредить текстуру и вкус фруктов, в то время как слишком высокая температура ускоряет процесс порчи.

Сочная тарелка / Фото unsplash

Контейнеры и пакеты для хранения

Чтобы предотвратить образование конденсата и сохранить свежесть, используйте специальные контейнеры для хранения ягод и фруктов. Такие контейнеры позволяют создать оптимальные условия хранения. Также важно избегать пластиковых пакетов, поскольку они могут повысить влажность и привести к образованию плесени.

Нужно ли мыть

Перед хранением обязательно мойте ягоды и фрукты в холодной воде. Это поможет удалить загрязнения и микробы, которые могут вызвать порчу. Осторожно обсушите их полотенцем перед уложением в контейнер или пакет.

Храните отдельно от овощей

Фрукты и ягоды лучше хранить отдельно от овощей из-за того, что овощи выделяют этилен, что может повлиять на свежесть фруктов. Разместите их в разных частях холодильника или в разных контейнерах.