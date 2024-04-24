Обычно приготовление пасхи отнимает немало времени и энергии. Приготовление опары, замешивания теста, ожидания, чтобы оно поднялось, выпекания – попробуй здесь потом не валиться с ног от усталости.

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Впрочем, требования быть уставшей на праздники не существует, поэтому можно пойти более коротким путем. Например, приготовить пасху способом, который займет считанные минуты.

Рецепт кулича в чашке

Время: 30 минут

Порций: в зависимости от размера чашек

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца с сахаром, солью и ванилином.
  2. В полученную массу добавляем молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем муку с разрыхлителем.
  4. Добавляем измельченные сухофрукты и цукаты
  5. Обычные керамические чашки смазываем маслом, разливаем в них тесто до половины.
  6. Выпекаем в микроволновке на полной мощности 4 – 5 минут. Еще минуту ждем, и только после этого вынимаем выпечку.

Приятного аппетита!