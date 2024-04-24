Обычно приготовление пасхи отнимает немало времени и энергии. Приготовление опары, замешивания теста, ожидания, чтобы оно поднялось, выпекания – попробуй здесь потом не валиться с ног от усталости.
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Впрочем, требования быть уставшей на праздники не существует, поэтому можно пойти более коротким путем. Например, приготовить пасху способом, который займет считанные минуты.
Рецепт кулича в чашке
Время: 30 минут
Порций: в зависимости от размера чашек
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром, солью и ванилином.
- В полученную массу добавляем молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку с разрыхлителем.
- Добавляем измельченные сухофрукты и цукаты
- Обычные керамические чашки смазываем маслом, разливаем в них тесто до половины.
- Выпекаем в микроволновке на полной мощности 4 – 5 минут. Еще минуту ждем, и только после этого вынимаем выпечку.
Приятного аппетита!