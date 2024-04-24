Зазвичай приготування паски забирає чимало часу та енергії. Приготування опари, замішування тіста, очікування, щоб воно піднялося, випікання – спробуй тут потім не валитися з ніг від втоми.

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Втім, вимоги бути втомленою на свята не існує, тому можна піти коротшим шляхом. Наприклад, приготувати паску у спосіб, який займе лічені хвилини.

Рецепт паски у чашці

Час: 30 хвилин

Порцій: залежно від розміру чашок

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром, сіллю та ваніліном.
  2. В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо.
  3. Додаємо борошно з розпушувачем.
  4. Додаємо подрібнені сухофрукти та цукати
  5. Звичайні керамічні чашки змащуємо маслом, розливаємо в них тісто до половини.
  6. Випікаємо у мікрохвильовці на повній потужності 4 – 5 хвилин. Ще хвилину чекаємо, і лише після цього виймаємо випічку.

Смачного!