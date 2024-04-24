Можно ли печь кулич в чашке: способ, с которым вы забудете о часах готовки

Выпекание кулича – это обязательная часть пасхальной магии. Обычно ее делают в специальных формочках, но иногда прибегают и к другой посуде.

Обычно приготовление пасхи отнимает немало времени и энергии. Приготовление опары, замешивания теста, ожидания, чтобы оно поднялось, выпекания – попробуй здесь потом не валиться с ног от усталости.

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Впрочем, требования быть уставшей на праздники не существует, поэтому можно пойти более коротким путем. Например, приготовить пасху способом, который займет считанные минуты.

Рецепт кулича в чашке

Время: 30 минут

Порций: в зависимости от размера чашек

Ингредиенты:

– мука – 1,5 стакана;

– яйца – 2;

– сахар – 1 стакан;

– сливочного масла – 75 грамм;

– растительное масло – 35 миллилитров;

– молоко – 150 миллилитров;

– разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;

– ванильный сахар – 1 пакетик;

– соль – по вкусу;

– цукаты, изюм или сухофрукты – по желанию.

Приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром, солью и ванилином. В полученную массу добавляем молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем. Добавляем измельченные сухофрукты и цукаты Обычные керамические чашки смазываем маслом, разливаем в них тесто до половины. Выпекаем в микроволновке на полной мощности 4 – 5 минут. Еще минуту ждем, и только после этого вынимаем выпечку.

Приятного аппетита!