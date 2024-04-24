Можно ли печь кулич в чашке: способ, с которым вы забудете о часах готовки
Источник:telegraf
Выпекание кулича – это обязательная часть пасхальной магии. Обычно ее делают в специальных формочках, но иногда прибегают и к другой посуде.
Обычно приготовление пасхи отнимает немало времени и энергии. Приготовление опары, замешивания теста, ожидания, чтобы оно поднялось, выпекания – попробуй здесь потом не валиться с ног от усталости.
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Впрочем, требования быть уставшей на праздники не существует, поэтому можно пойти более коротким путем. Например, приготовить пасху способом, который займет считанные минуты.
Рецепт кулича в чашке
Время: 30 минут
Порций: в зависимости от размера чашек
Ингредиенты:
– мука – 1,5 стакана;
– яйца – 2;
– сахар – 1 стакан;
– сливочного масла – 75 грамм;
– растительное масло – 35 миллилитров;
– молоко – 150 миллилитров;
– разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;
– ванильный сахар – 1 пакетик;
– соль – по вкусу;
– цукаты, изюм или сухофрукты – по желанию.
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром, солью и ванилином.
- В полученную массу добавляем молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку с разрыхлителем.
- Добавляем измельченные сухофрукты и цукаты
- Обычные керамические чашки смазываем маслом, разливаем в них тесто до половины.
- Выпекаем в микроволновке на полной мощности 4 – 5 минут. Еще минуту ждем, и только после этого вынимаем выпечку.
Приятного аппетита!Это надо знать: как легко проверить, испеклась ли пасха.