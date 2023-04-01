Это так быстро и легко: рецепт кулича в мультиварке
1 апреля 2023, 12:30Читати новину українською
Источник:Оbozrevatel
Приготовление кулича на Пасху простым процессом не назовешь. Есть множество факторов, которые могут повлиять на результат, поэтому каждый пытается найти способы приготовления блюда, которые облегчат жизнь.
Для того, чтобы приготовить аппетитный и сладкий кулич, не обязательно проводить пол дня на кухне. Можно воспользоваться таким полезным девайсом как мультиварка, и получить такой же отличный результат, как и у других хозяек.
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Рецепт кулича в мультиварке
Время: 2,5 часа
Порций: 1
Приготовление:
- В миску выложите дрожжи и разломайте их в куски, добавьте сахар и залейте теплым молоком. Дайте постоять несколько минут.
- К дрожжам высыпьте полстакана муки и перемешайте. Оставьте под пищевой пленкой на 45 – 50 минут.
- Промойте и обсушите сухофрукты, посыпьте мукой и перемешайте.
- Яйца взбейте на средних оборотах в пышную пену.
- В опару всыпьте ванилин, немного мелкой соли и взбитые яйца. Добавьте просеянную муку, сметану, размягченное сливочное масло и перемешайте.
- Поставьте тесто на 2 часа в тепло, затем добавьте цукаты.
- Тесто выложите в бумажные формы (заполняйте на половину) и поставьте в чашу мультиварки.
- Выставьте режим "Подогрев" и оставьте еще на 20 минут.
- Затем выберите режим "Выпечка" на 1,5 часа. Также помните, что после выпечки куличи должны постоять под крышкой 20 минут.