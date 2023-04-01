Для того, чтобы приготовить аппетитный и сладкий кулич, не обязательно проводить пол дня на кухне. Можно воспользоваться таким полезным девайсом как мультиварка, и получить такой же отличный результат, как и у других хозяек.
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Рецепт кулича в мультиварке
Время: 2,5 часа
Порций: 1
Готовить кулич можно легко / Фото kulinar
Приготовление:
- В миску выложите дрожжи и разломайте их в куски, добавьте сахар и залейте теплым молоком. Дайте постоять несколько минут.
- К дрожжам высыпьте полстакана муки и перемешайте. Оставьте под пищевой пленкой на 45 – 50 минут.
- Промойте и обсушите сухофрукты, посыпьте мукой и перемешайте.
- Яйца взбейте на средних оборотах в пышную пену.
- В опару всыпьте ванилин, немного мелкой соли и взбитые яйца. Добавьте просеянную муку, сметану, размягченное сливочное масло и перемешайте.
- Поставьте тесто на 2 часа в тепло, затем добавьте цукаты.
- Тесто выложите в бумажные формы (заполняйте на половину) и поставьте в чашу мультиварки.
- Выставьте режим "Подогрев" и оставьте еще на 20 минут.
- Затем выберите режим "Выпечка" на 1,5 часа. Также помните, что после выпечки куличи должны постоять под крышкой 20 минут.