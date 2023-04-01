Для того, чтобы приготовить аппетитный и сладкий кулич, не обязательно проводить пол дня на кухне. Можно воспользоваться таким полезным девайсом как мультиварка, и получить такой же отличный результат, как и у других хозяек.

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Рецепт кулича в мультиварке

Время: 2,5 часа

Порций: 1

Готовить кулич можно легко / Фото kulinar

Ингредиенты:

– 200 – 300 грамм пшеничной муки;

– 120 миллилитров молока;

– 40 грамм дрожжей;

– 50 грамм сливочного масла;

– 2 яйца;

– 100 грамм сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сметаны;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 80 грамм изюма;

– 50 грамм клюквы;

– 80 грамм цукатов.

Приготовление: