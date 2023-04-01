Для того, щоб приготувати апетитну та солодку паску, не обов'язково проводити пів дня на кухні. Можна скористатися таким корисним девайсом як мультиварка, і отримати такий самий чудовий результат, як і в інших господинь.
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Рецепт паски у мультиварці
Час: 2,5 години
Порцій: 1
Готувати паску можна легко / Фото kulinar
Приготування:
- У миску викладіть дріжджі та розламайте їх на шматки, додайте цукор та залийте теплим молоком. Дайте постояти кілька хвилин.
- До дріжджів висипте пів стакана борошна та перемішайте. Залиште під харчовою плівкою на 45 – 50 хвилин.
- Промийте і обсушіть сухофрукти, посипте борошном і перемішайте.
- Яйця збийте на середніх оборотах в пишну піну.
- В опару всипте ванілін, трохи дрібної солі і збиті яйця. Додайте просіяне борошно, сметану, розм'якшене вершкове масло та вимішайте.
- Поставте тісто на 2 години у тепло, згодом додайте цукати.
- Тісто викладіть у паперові форми (заповнюйте на половину) та поставте їх у чашу мультиварки.
- Виставте режим "Підігрів" і залиште ще на 20 хвилин.
- Згодом оберіть режим "Випічка" на 1,5 години. Також пам'ятайте, що після випічки паски повинні постояти під кришкою 20 хвилин.