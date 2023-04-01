Для того, щоб приготувати апетитну та солодку паску, не обов'язково проводити пів дня на кухні. Можна скористатися таким корисним девайсом як мультиварка, і отримати такий самий чудовий результат, як і в інших господинь.

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Рецепт паски у мультиварці

Час: 2,5 години

Порцій: 1

Готувати паску можна легко / Фото kulinar

Інгредієнти:

– 200 – 300 грамів пшеничного борошна;

– 120 мілілітрів молока;

– 40 грамів дріжджів;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка сметани;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 80 грамів родзинок;

– 50 грамів журавлини;

– 80 грамів цукатів.

Приготування: