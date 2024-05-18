Колдуем с красной рутой: Ярославский показал, как приготовить папоротник
18 мая 2024, 12:16Читати новину українською
Источник:инстаграм yaroslavskyi_vova
Папоротник – мистический украинский цветок, который вдохновил Владимира Ивасюка на "Червону руту" и был неотъемлемой частью украинской культуры. Шеф Владимир Ярославский решил немного поэкспериментировать и приготовить побеги этого растения.
Папоротник – это далеко не тот ингредиент, который мы используем в своей кулинарной повседневности. Однако известный шеф Владимир Ярославский советует немного разнообразить будни и поэкспериментировать с этим растением.
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Рецепт папоротника
Время: 20 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 250 грамм молодого папоротника;
– 75 грамм муки;
– 75 грамм кукурузного крахмала;
– 220 миллилитров пива или газированной воды;
– по чайной ложке паприки, сухого чеснока и молотого кориандра;
– панировочные сухари;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Побеги перебираем и моем. Кладем в миску, добавляем несколько капель лимонного сока или винного/яблочного уксуса, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и даем побегам обсохнуть.
- Отдельно смешиваем муку с крахмалом, специями и солью. Заливаем пивом и делаем кляр. Он должен быть жидковатым, как тесто на блины.
- Разогреваем сковороду, добавляем масло.
- Папоротник обмакиваем в кляр, затем в панировочные сухари и жарим минуту на небольшом огне.
- Подаем к столу сразу, лучше всего – с соусом тартар.
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