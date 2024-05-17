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Будет вкусно Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов

Меренговый рулет с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Смотрите видео, как готовить меренговый рулет:

Приготовление:

  1. Взбейте белки, добавив щепотку соли. Когда появится белая пена, по чайной ложке добавляйте сахар и 100 граммов сахарной пудры, продолжая взбивать.
  2. В конце добавьте крахмал и лимонный сок. Взбейте до устойчивых пиков.
  3. Переложите меренгу на пергамент, разровняйте и выпекайте в течение 40 минут при температуре 130 градусов.
  4. Сливки, сыр и 20 граммов сахарной пудры смешайте вместе. Клубнику нарежьте кубиком.
  5. Достаньте запеченную меренгу, переверните внутренней стороной вверх, смажьте кремом, добавьте клубнику и сверните в рулет с помощью пергамента или пищевой пленки.
  6. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.