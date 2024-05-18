Папоротник – это далеко не тот ингредиент, который мы используем в своей кулинарной повседневности. Однако известный шеф Владимир Ярославский советует немного разнообразить будни и поэкспериментировать с этим растением.

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Рецепт папоротника

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 грамм молодого папоротника;

– 75 грамм муки;

– 75 грамм кукурузного крахмала;

– 220 миллилитров пива или газированной воды;

– по чайной ложке паприки, сухого чеснока и молотого кориандра;

– панировочные сухари;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Побеги перебираем и моем. Кладем в миску, добавляем несколько капель лимонного сока или винного/яблочного уксуса, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и даем побегам обсохнуть. Отдельно смешиваем муку с крахмалом, специями и солью. Заливаем пивом и делаем кляр. Он должен быть жидковатым, как тесто на блины. Разогреваем сковороду, добавляем масло. Папоротник обмакиваем в кляр, затем в панировочные сухари и жарим минуту на небольшом огне. Подаем к столу сразу, лучше всего – с соусом тартар.

Приятного аппетита!

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