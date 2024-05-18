Папороть – це далеко не той інгредієнт, який ми використовуємо у своєму кулінарному повсякденні. Однак відомий шеф Володимир Ярославський радить трішки урізноманітнити будні та поекспериментувати з цією рослиною.

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Рецепт папороті

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Пагони перебираємо та миємо. Кладемо у миску, додаємо кілька крапель лимонного соку або винного/яблучного оцту, заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду та даємо пагонам обсохнути.
  2. Окремо змішуємо борошно з крохмалем, спеціями та сіллю. Заливаємо пивом та робимо кляр. Він повинен бути рідкуватим, як тісто на млинці.
  3. Розігріваємо пательню, додаємо олію.
  4. Папороть вмочуємо у кляр, потім у панірувальні сухарі і смажимо хвилину на невеликому вогні.
  5. Подаємо до столу одразу, найкраще – з соусом тартар.

Смачного!