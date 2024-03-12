Цей популярний мексиканський соус потрібно готувати лише кілька хвилин, а способів його застосування – просто неймовірна кількість. М'ясо, тако, начоси, бутерброди, риба – він ідеально пасуватиме до всього, що ви оберете.

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Рецепт соусу чіпотле

Час: кілька хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Усе, що потрібно зробити – змішати усі інгредієнти до однорідності.
  2. Перед використанням соус краще поставити на кілька годин у холодильник. Тоді його консистенція стане ще кращою.