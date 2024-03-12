Цей популярний мексиканський соус потрібно готувати лише кілька хвилин, а способів його застосування – просто неймовірна кількість. М'ясо, тако, начоси, бутерброди, риба – він ідеально пасуватиме до всього, що ви оберете.

Читайте також "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Рецепт соусу чіпотле

Час: кілька хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 4 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки майонезу;

– половина подрібненого зубчика часнику;

– сік та цедра 1 лайма;

– 2 чайні ложки пасти чіпотле;

– дрібка солі та коріандру.

Приготування:

Усе, що потрібно зробити – змішати усі інгредієнти до однорідності. Перед використанням соус краще поставити на кілька годин у холодильник. Тоді його консистенція стане ще кращою.