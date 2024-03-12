Цей популярний мексиканський соус потрібно готувати лише кілька хвилин, а способів його застосування – просто неймовірна кількість. М'ясо, тако, начоси, бутерброди, риба – він ідеально пасуватиме до всього, що ви оберете.
Читайте також "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт соусу чіпотле
Час: кілька хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Усе, що потрібно зробити – змішати усі інгредієнти до однорідності.
- Перед використанням соус краще поставити на кілька годин у холодильник. Тоді його консистенція стане ще кращою.