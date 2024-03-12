Пикантное дополнение к мясу: готовим мексиканский соус чипотле за минуту
12 марта 2024, 01:03Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Мексиканская кухня известна на весь мир благодаря острым вкусам. Пикантности блюдам добавляют соусы, которые можно воспроизвести в домашних условиях.
Этот популярный мексиканский соус нужно готовить всего несколько минут, а способов его применения – просто невероятное количество. Мясо, тако, начосы, бутерброды, рыба – он идеально подойдет ко всему, что вы выберете.
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Рецепт соуса чипотле
Время: несколько минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– половина измельченного зубчика чеснока;
– сок и цедра 1 лайма;
– 2 чайные ложки пасты чипотле;
– щепотка соли и кориандра.
Приготовление:
- Все, что нужно сделать – смешать все ингредиенты до однородности.
- Перед использованием соус лучше поставить на несколько часов в холодильник. Тогда его консистенция станет еще лучше.
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