Очень вкусно и сытно: особый рецепт супа из запеченных овощей

27 февраля 2024, 20:46
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Источник:

Beszamel

Крем-суп из запеченных овощей – это особое блюдо, ведь благодаря предварительному запеканию овощи приобретают вкус и аромат, а суп становится гуще. Блюдо получается сытным и низкокалорийным.

Запекание овощей способствует карамелизации их природных сахаров, что усиливает интенсивность вкуса и аромата. Овощи приобретают нежную сладость и ореховые нотки, что делает их более аппетитными. Именно поэтому этот суп такой вкусный.

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Рецепт супа из запеченных овощей

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 морковки;
– половины корня сельдерея;
– 2 картофелины;
– 1 лук;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 3 чайные ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 литр овощного или грибного бульона;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка острого перца;
– половина чайной ложки тмина;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте овощи и очистите их.
  2. Все овощи нарежьте кубиками (не очень мелко, но важно, чтобы кусочки овощей были одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно) и выложите в широкую миску.
  3. Добавьте специи к овощам.
  4. Разогрейте духовку до 190 градусов, застелите противень бумагой для выпекания и выложите на него овощи и очищенный чеснок. Запекайте, пока все овощи не станут мягкими.
  5. Чеснок выньте раньше, примерно через 15 минут, чтобы он не пригорел и не горчил.
  6. Пока овощи запекаются, разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
  7. Добавьте тертый имбирь и тушите все еще некоторое время, интенсивно помешивая.
  8. Поместите запеченные овощи в кастрюлю или в блендер и добавьте лук и имбирь.
  9. Перемешивайте на низкой скорости, добавляя бульон понемногу, пока не достигнете нужной консистенции.
  10. Добавьте специи по вкусу.
  11. Поставьте на плиту, подождите, пока суп начнет булькать и подавайте.

Есть несколько ошибок на которые следует обратить внимание: как вкусно приготовить суп.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська