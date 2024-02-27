Очень вкусно и сытно: особый рецепт супа из запеченных овощей

Крем-суп из запеченных овощей – это особое блюдо, ведь благодаря предварительному запеканию овощи приобретают вкус и аромат, а суп становится гуще. Блюдо получается сытным и низкокалорийным.

Запекание овощей способствует карамелизации их природных сахаров, что усиливает интенсивность вкуса и аромата. Овощи приобретают нежную сладость и ореховые нотки, что делает их более аппетитными. Именно поэтому этот суп такой вкусный.

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Рецепт супа из запеченных овощей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 3 морковки;– половины корня сельдерея;– 2 картофелины;– 1 лук;– 4 зубчика чеснока;– 1 чайная ложка тертого имбиря;– 3 чайные ложки томатной пасты;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 литр овощного или грибного бульона;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка острого перца;– половина чайной ложки тмина;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте овощи и очистите их. Все овощи нарежьте кубиками (не очень мелко, но важно, чтобы кусочки овощей были одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно) и выложите в широкую миску. Добавьте специи к овощам. Разогрейте духовку до 190 градусов, застелите противень бумагой для выпекания и выложите на него овощи и очищенный чеснок. Запекайте, пока все овощи не станут мягкими. Чеснок выньте раньше, примерно через 15 минут, чтобы он не пригорел и не горчил. Пока овощи запекаются, разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертый имбирь и тушите все еще некоторое время, интенсивно помешивая. Поместите запеченные овощи в кастрюлю или в блендер и добавьте лук и имбирь. Перемешивайте на низкой скорости, добавляя бульон понемногу, пока не достигнете нужной консистенции. Добавьте специи по вкусу. Поставьте на плиту, подождите, пока суп начнет булькать и подавайте.

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