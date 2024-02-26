Это очень простой рецепт вкусной закуски. Такая колбаса в тесте подходит для вечеринки или как отличное дополнение к супу.

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Сосиски в тесте

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

Вариант подачи блюда / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 375 грамм слоеного теста;

– 500 грамм колбасы;

– 1 столовая ложка майорана.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов С. Разрежьте слоеное тесто вдоль на 2 полоски, шириной примерно 15 сантиметров. При необходимости очистите колбасу и нарежьте кусочками длиной, соответствующей ширине полосок слоеного теста. Заверните каждый кусок колбасы в один слой слое слоеного теста, затем нарежьте ломтиками примерно 2 сантиметра. Нанижите их на шпажки, примерно по 4 ломтика на каждую шпажку. Выложите на большой противень, застеленный бумагой для выпечки. Посыпьте майораном. Выпекайте примерно 25 – 30 минут до румяной корочки.

Как выбрать готовое слоеное тесто в магазине

Есть несколько видов слоеного теста постное и дрожжевое. В его составе должно быть всего несколько ингредиентов. Это пшеничная мука высшего сорта, маргарин, лимонная кислота и соль.

Также стоит обратить внимание на температуру, при которой тесто хранится в магазине – она не должна была ниже -18 градусов.

Почему ваш суп не получился: возможно, вы допустили эти ошибки.