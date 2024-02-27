Запекание овощей способствует карамелизации их природных сахаров, что усиливает интенсивность вкуса и аромата. Овощи приобретают нежную сладость и ореховые нотки, что делает их более аппетитными. Именно поэтому этот суп такой вкусный.
Не пропустите Особая закуска: готовим колбасу в слоеном тесте за 15 минут
Рецепт супа из запеченных овощей
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно вымойте овощи и очистите их.
- Все овощи нарежьте кубиками (не очень мелко, но важно, чтобы кусочки овощей были одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно) и выложите в широкую миску.
- Добавьте специи к овощам.
- Разогрейте духовку до 190 градусов, застелите противень бумагой для выпекания и выложите на него овощи и очищенный чеснок. Запекайте, пока все овощи не станут мягкими.
- Чеснок выньте раньше, примерно через 15 минут, чтобы он не пригорел и не горчил.
- Пока овощи запекаются, разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте тертый имбирь и тушите все еще некоторое время, интенсивно помешивая.
- Поместите запеченные овощи в кастрюлю или в блендер и добавьте лук и имбирь.
- Перемешивайте на низкой скорости, добавляя бульон понемногу, пока не достигнете нужной консистенции.
- Добавьте специи по вкусу.
- Поставьте на плиту, подождите, пока суп начнет булькать и подавайте.