Запекание овощей способствует карамелизации их природных сахаров, что усиливает интенсивность вкуса и аромата. Овощи приобретают нежную сладость и ореховые нотки, что делает их более аппетитными. Именно поэтому этот суп такой вкусный.

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Рецепт супа из запеченных овощей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 морковки;

– половины корня сельдерея;

– 2 картофелины;

– 1 лук;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– 3 чайные ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 литр овощного или грибного бульона;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка острого перца;

– половина чайной ложки тмина;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте овощи и очистите их. Все овощи нарежьте кубиками (не очень мелко, но важно, чтобы кусочки овощей были одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно) и выложите в широкую миску. Добавьте специи к овощам. Разогрейте духовку до 190 градусов, застелите противень бумагой для выпекания и выложите на него овощи и очищенный чеснок. Запекайте, пока все овощи не станут мягкими. Чеснок выньте раньше, примерно через 15 минут, чтобы он не пригорел и не горчил. Пока овощи запекаются, разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертый имбирь и тушите все еще некоторое время, интенсивно помешивая. Поместите запеченные овощи в кастрюлю или в блендер и добавьте лук и имбирь. Перемешивайте на низкой скорости, добавляя бульон понемногу, пока не достигнете нужной консистенции. Добавьте специи по вкусу. Поставьте на плиту, подождите, пока суп начнет булькать и подавайте.

Есть несколько ошибок на которые следует обратить внимание: как вкусно приготовить суп.