Мифы об оливковом масле

На просторах Интернета можно прочитать большое количество мифов. Рассмотрим некоторые из них и узнаем, правдивы ли они:

Меньше всего калорий содержат масла марок extra-light и light.

Это неправда, так как эти термины преимущественно относятся к вкусовым качествам масла, подвергая его дополнительной очистке и дезодорации, что значительно смягчает вкус.

Нет холодного отжима, отжимать оливки 2-й раз запрещается.

Первый отжим – процесс, которому подвергают плоды лишь один раз для изготовления масла марки Extra Virgin. А второй отжим – это процесс экстракции масла из уже переработанных оливок.

Если масло охладить, то оно затвердеет благодаря входящим в состав жирным кислотам.

При температуре ниже +7 – 6 градусов оно может загустеть, кристаллизоваться. Также возможно появление хлопковидного осадка, который при повышении температуры полностью исчезнет. Это никак не влияет на качество самого масла.

Излечивает раковые опухоли.

Это неправда. Оливковое масло применяется в качестве профилактического натурального средства благодаря содержанию: токоферолов, флавоноидов, эстронов, каротинов.

Оливковое масло не рекомендуется использовать для термической обработки продуктов.

Это частично правда. Не используются только сорта, полученные холодным отжимом, так как у них температура распада и образования канцерогенов меньше, чем у рафинированных масел.

Факты про оливковое масло

Вот небольшая подборка интересных фактов:

Оливковое масло – фруктовый сок. Оливки относятся к фруктам, поэтому масло и будет соком этого плода. Мякоть у них горькая, а мясистая часть содержит много маслянистого вещества. Оливковое масло совершенно разное на вкус. У масла не может быть универсального вкуса, поскольку более 700 сортов выращены в разном климате, имеют различные условия произрастания. Дерево оливы принято считать зимним деревом, несмотря на то, что оно растет в странах с теплым климатом. Живет олива в среднем 500 лет, но встречаются и долгожители (до 1500 лет). У оливкового масла присутствует эффект anti-age. Если его употреблять на постоянной основе, то стимулируется регенерация клеток и улучшается внешний вид. С одного дерева можно собрать приблизительно 30 килограмм оливок и получить около 4 или 5 литров масла. В основном масло производит Испания, а потребляет – Греция. Оливки собирают не чаще одного раза в год. Собирать оливы начинают, только когда плоды достигнут наилучшего состояния, сохраняя максимальное качество и низкий уровень кислоты. Первый сбор начинают в середине октября и собирают до конца месяца. Эти оливы содержат наибольшее количество антиоксидантов и полифенолов. Следующий сбор приходится на конец ноября и длится на протяжении всего декабря. Это основной сбор. Такие плоды не очень высокого качества, но дают большее количество масла. Почему свет способствует разрушению этого продукта? Свет приводит к окислению и разрушению полезных веществ. Происходит замена антиоксидантов свободными радикалами. Чтобы не допустить начала этого процесса, оливковое масло упаковывается в темно-зеленую тару. Цветовая гамма оливок. Цвет не показывает качество самого масла из оливок, а только влияет на вкусовые качества. Он зависит от спелости плодов и может быть от золотисто-желтого до ярко-зеленого. Например, продукт зеленого масла более острый и крепкий, а желто-золотистый – маслянистый и мягкий.

Как правильно жарить на оливковом масле

Применяя масло из оливок, можно приготовить разнообразные блюда – более полезные и вкусные. Этот продукт нагревается до температуры 175 – 185 градусов без потери полезных свойств.

Как правильно жарить на оливковом масле / Фото Pexels

При такой температуре не происходит процесс расщепления. Мы собрали несколько основных советов, которые помогут вам правильно использовать масло для жарки:

Растительное масло при высоких температурах быстрее начинает окисляться и дымить, поэтому не рекомендуется смешивать его с оливковым.

Чтобы получить хрустящую аппетитную корочку, жарить следует без крышки.

Все продукты, предназначенные для жарки, должны быть в сухом состоянии, это предохранит от разбрызгивания.

Для жарки желательно использовать сковороду с прямыми высокими бортами небольшого диаметра, так как во время жарки объем оливкового масла имеет способность увеличиваться.

Это масло пригодно для использования 4 – 5 раз, если выдерживать температуру не выше 180 градусов, а после окончания приготовления процедить, используя марлю.

Какое оливковое масло можно использовать для жарки

Некоторые марки оливкового масла не подходят для процесса жарки. Разберемся, какие же сорта подходят для жарки продуктов. Для этого процесса подходит масло, полученное первым отжимом. На упаковке такого продукта имеется специальный знак Extra Virgin. Этот вид масла более полезный в сравнении с рафинированным. Однако нужно учитывать, что при нагреве теряется какое-то количество полезных веществ.

Оливковое масло / Фото Pexels

Если вам нужна температура приготовления выше 180 градусов, то лучше подойдет оливковое масло Pomace, которое выдерживает температуру порядка 260 градусов. Оно не имеет ни вкуса, ни запаха. Это идеальный вариант для жарки.

Надеемся, что наша статья помогла вам в поиске ответа на вопрос: стоит ли жарить на оливковом масле? А придерживаясь несложных правил, вы сможете приготовить вкусную и полезную пищу.