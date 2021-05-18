Міфи про оливкову олію

На просторах Інтернету можна прочитати велику кількість міфів. Розглянемо деякі з них і дізнаємося, чи правдиві вони:

Найменше калорій містять масла марок extra-light і light

Це неправда, бо ці терміни здебільшого належать до смакових якостей масла, піддаючи його додатковому очищенню та дезодорації, що значно пом'якшує смак.

Немає холодного віджиму, віджимати оливки 2-й раз забороняється.

Перший віджим – процес, якому піддають плоди лише один раз для виготовлення масла марки Extra Virgin. А другий віджим – це процес екстракції олії з уже перероблених оливок.

Якщо масло охолодити, то воно затвердіє завдяки тому, що до його складу входять жирні кислоти.

За температури нижче + 7 – 6 градусів воно може загуснути, кристалізуватися. Також можлива поява бавовновидного осаду, який у разі підвищення температури повністю зникне. Це ніяк не впливає на якість самого масла.

Виліковує ракові пухлини.

Це неправда. Оливкова олія застосовується як профілактичний натуральний засіб завдяки вмісту: токоферолів, флавоноїдів, естронів, каротинів.

Оливкову олію не рекомендується використовувати для термічної обробки продуктів.

Це наполовину правда. Не використовуються тільки сорти, отримані холодним віджиманням, бо у них температура розпаду та поява канцерогенів меньша, ніж у рафінованої олії.

Факти про оливкову олію

Ось невелика добірка цікавих фактів:

Оливкова олія – ​​фруктовий сік. Оливи належать до фруктів, тому масло і буде соком цього плоду. М’якоть у них гірка, а м'ясиста частина містить багато маслянистої речовини. Оливкова олія абсолютно різна на смак. У масла не може бути універсального смаку, оскільки понад 700 сортів вирощені в різному кліматі, мають різні умови зростання. Дерево оливи заведено вважати зимовим деревом, попри те, що воно росте в країнах з теплим кліматом. Живе олива в середньому 500 років, але зустрічаються і довгожителі (до 1500 років). У оливкової олії присутній ефект anti-age. Якщо її вживати на постійній основі, то стимулюється регенерація клітин і поліпшується зовнішній вигляд. З одного дерева можна зібрати приблизно 30 кілограмів оливок та отримати близько 4 або 5 літрів олії. Здебільшого олію виробляє Іспанія, а споживає – Греція. Оливи збирають не частіше ніж один раз на рік. Збирати оливи починають, тільки коли плоди досягнуть найкращого стану, зберігаючи максимально якість і низький рівень кислоти. Перший збір починають в середині жовтня і збирають до кінця місяця. Ці оливи містять найбільшу кількість антиоксидантів і поліфенолів. Наступний збір припадає на кінець листопаду і триває протягом усього грудня. Це основний збір. Такі плоди не дуже високої якості, але дають більшу кількість масла. Чому світло сприяє руйнуванню цього продукту? Світло призводить до окислення та руйнування корисних речовин. Відбувається заміна антиоксидантів вільними радикалами. Щоб не допустити цього процесу, оливкова олія упаковується в темно-зелену тару. Колірна гамма оливок. Колір не показує якість самої олії з оливок, а тільки впливає на смакові якості. Він залежить від стиглості плодів і може бути від золотисто-жовтого до яскраво-зеленого. Наприклад, продукт зеленої олії гостріший і міцніший, а жовто-золотистий – маслянистий і м'який.

Як правильно смажити на оливковій олії

Застосовуючи олію з оливок, можна приготувати різноманітні страви – більш корисні та смачні. Цей продукт нагрівається до температури 175 –185 градусів без втрати корисних властивостей.

Як правильно смажити на оливковій олії / Фото Pexels

За цієї температури не відбувається процес розщеплення. Ми зібрали кілька основних порад, які допоможуть вам правильно використовувати олію для смаження:

Рослинна олія за умови високої температури швидше починає окислюватися і диміти, тому не рекомендується змішувати її з оливковою.

Щоб отримати хрустку апетитну кірочку, смажити слід без кришки.

Всі продукти, призначені для смаження, мають бути в сухому стані, це збереже від розбризкування.

Для смаження бажано використовувати сковороду з прямими високими бортами невеликого діаметра, бо під час смаження обсяг оливкової олії має здатність збільшуватися.

Ця олія придатна для використання 4 – 5 разів, якщо витримувати температуру не вище 180 градусів, а після закінчення приготування процідити, використовуючи марлю.

Яку оливкову олію можна використовувати для смаження

Деякі марки оливкової олії не підходять для процесу смаження. Розберемося, які ж сорти підходять для смаження продуктів. Для цього процесу підходить олія, отримана першим віджиманням. На упаковці такого продукту є спеціальний знак Extra Virgin. Цей вид олії корисніший у порівнянні з рафінованим. Однак потрібно враховувати, що під час нагрівання втрачається деяка кількість корисних речовин.

Оливкова олія / Фото Pexels

Якщо вам потрібна температура приготування вище 180 градусів, то краще підійде оливкова олія Pomace, яка витримує температуру близько 260 градусів. Вона не має ні смаку, ні запаху. Це ідеальний варіант для смаження.

Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам у пошуку відповіді на питання: чи варто смажити на оливковій олії? А дотримуючись нескладних правил, ви зможете приготувати смачну і корисну їжу.