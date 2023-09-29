Не только квашеная: что сделать из капусты на зиму
29 сентября 2023, 20:04Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Со сменой сезонов приходит время готовиться к зиме. Одной из самых популярных и полезных практик есть консервация овощей для обеспечения себя свежими и вкусными блюдами в течение холодных месяцев.
Капуста – один из самых распространенных овощей. Это популярный ингредиент, важно сохранить на зиму. Существует множество способов, позволяющих наслаждаться этим продуктом на протяжении всего года.
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Капуста по-корейски
Время: 1 час
Порций: 4
– 1 головка капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 3 зубчика чеснока;
– острый перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте соломкой или на тонкие соломинки.
- Морковь измельчите на стружку или отрежьте тонкие соломинки.
- Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.
- Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) на 5 – 10 минут.
- Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло.
- Оставьте на 2 – 3 часа.
- Храните в банках в холодильнике.
Капуста по-грузински
Время: 1,5 часа
Порций:4
– 1 головка капусты;
– 1 морковь;
– специи по вкусу (тмин, кориандр, соль);
– 3 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Капусту нарежьте тонкими соломинками, морковь натрите на терке.
- Добавьте специи и соль, перемешайте.
- Залейте лимонным соком и перемешайте снова.
- Храните в банках в холодном месте.
Маринованная капуста
Время: 1 час
Порций: 4
– 1 головка капусты;
– 1 литр воды;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки соли;
– 5 гвоздик;
– 10 – 15 горошин черного перца;
– 3 лавровых листа.
Приготовление:
- Капусту нарежьте, мелко нашинкуйте.
- Заварите ее кипятком (горячей водой) на 5-10 минут.
- В большом горшке смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите до кипения.
- Добавьте капусту к кипящему раствору и готовьте 3 – 5 минут.
- Разложите готовую капусту в банки, добавьте лавровый лист и гвоздику.
- Залейте горячим раствором и закройте банки.
- Сохраняйте эти консервы в прохладном и темном месте.