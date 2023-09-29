Капуста – один из самых распространенных овощей. Это популярный ингредиент, важно сохранить на зиму. Существует множество способов, позволяющих наслаждаться этим продуктом на протяжении всего года.

Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут

Капуста по-корейски

Время: 1 час
Порций: 4

Приготовление:

  • Капусту нашинкуйте соломкой или на тонкие соломинки.
  • Морковь измельчите на стружку или отрежьте тонкие соломинки.
  • Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.
  • Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) на 5 – 10 минут.
  • Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло.
  • Оставьте на 2 – 3 часа.
  • Храните в банках в холодильнике.

Капуста по-грузински

Время: 1,5 часа
Порций:4

Приготовление:

  • Капусту нарежьте тонкими соломинками, морковь натрите на терке.
  • Добавьте специи и соль, перемешайте.
  • Залейте лимонным соком и перемешайте снова.
  • Храните в банках в холодном месте.

Маринованная капуста

Время: 1 час
Порций: 4

Приготовление:

  • Капусту нарежьте, мелко нашинкуйте.
  • Заварите ее кипятком (горячей водой) на 5-10 минут.
  • В большом горшке смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите до кипения.
  • Добавьте капусту к кипящему раствору и готовьте 3 – 5 минут.
  • Разложите готовую капусту в банки, добавьте лавровый лист и гвоздику.
  • Залейте горячим раствором и закройте банки.
  • Сохраняйте эти консервы в прохладном и темном месте.