Капуста – один из самых распространенных овощей. Это популярный ингредиент, важно сохранить на зиму. Существует множество способов, позволяющих наслаждаться этим продуктом на протяжении всего года.
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Капуста по-корейски
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте соломкой или на тонкие соломинки.
- Морковь измельчите на стружку или отрежьте тонкие соломинки.
- Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.
- Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) на 5 – 10 минут.
- Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло.
- Оставьте на 2 – 3 часа.
- Храните в банках в холодильнике.
Капуста по-грузински
Время: 1,5 часа
Порций:4
Приготовление:
- Капусту нарежьте тонкими соломинками, морковь натрите на терке.
- Добавьте специи и соль, перемешайте.
- Залейте лимонным соком и перемешайте снова.
- Храните в банках в холодном месте.
Маринованная капуста
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Капусту нарежьте, мелко нашинкуйте.
- Заварите ее кипятком (горячей водой) на 5-10 минут.
- В большом горшке смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите до кипения.
- Добавьте капусту к кипящему раствору и готовьте 3 – 5 минут.
- Разложите готовую капусту в банки, добавьте лавровый лист и гвоздику.
- Залейте горячим раствором и закройте банки.
- Сохраняйте эти консервы в прохладном и темном месте.