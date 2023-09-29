Капуста – один з найпоширеніших овочів. Це популярний інгредієнт, який важливо зберегти на зиму. Існує безліч способів, які дозволяють насолоджуватися цим продуктом впродовж усього року.

Цікаво Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин

Капуста по-корейськи

Час: 1 година
Порцій: 4

Приготування:

  • Капусту нашинкуйте соломкою або на тонкі соломинки.
  • Моркву подрібніть на стружку або відріжте тонкі соломинки.
  • Цибулю, часник і гострий перець наріжте дрібно.
  • Залийте капусту окропом (гарячою водою) на 5-10 хвилин.
  • Змішайте всі інгредієнти разом, додайте сіль, цукор, оцет і олію. Залиште на 2 – 3 години.
  • Зберігайте в банках у холодильнику.

Капуста по-грузинськи

Час: 1,5 години
Порцій:4

Приготування:

  • Капусту наріжте тонкими соломинками, моркву натріть на терці.
  • Додайте спеції і сіль, перемішайте.
  • Залийте соком лимона та перемішайте знову.
  • Зберігайте в банках у прохолодному місці.

Маринована капуста

Час: 1 година
Порцій: 4

Приготування:

  • Капусту наріжте, дрібно нашаткуйте.
  • Заваріть її окропом (гарячою водою) на 5 – 10 хвилин.
  • У великому горщику змішайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть до кипіння.
  • Додайте капусту до киплячої розчину і готуйте 3 – 5 хвилин.
  • Розкладіть готову капусту в банки, додайте лавровий лист та гвоздику.
  • Залийте гарячим розчином і закрийте банки.
  • Зберігайте ці консерви в прохолодному та темному місці.