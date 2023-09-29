Капуста – один з найпоширеніших овочів. Це популярний інгредієнт, який важливо зберегти на зиму. Існує безліч способів, які дозволяють насолоджуватися цим продуктом впродовж усього року.
Цікаво Що приготувати для перекусу в школу чи на роботу: рецепти страв за 20 хвилин
Капуста по-корейськи
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Капусту нашинкуйте соломкою або на тонкі соломинки.
- Моркву подрібніть на стружку або відріжте тонкі соломинки.
- Цибулю, часник і гострий перець наріжте дрібно.
- Залийте капусту окропом (гарячою водою) на 5-10 хвилин.
- Змішайте всі інгредієнти разом, додайте сіль, цукор, оцет і олію. Залиште на 2 – 3 години.
- Зберігайте в банках у холодильнику.
Капуста по-грузинськи
Час: 1,5 години
Порцій:4
Приготування:
- Капусту наріжте тонкими соломинками, моркву натріть на терці.
- Додайте спеції і сіль, перемішайте.
- Залийте соком лимона та перемішайте знову.
- Зберігайте в банках у прохолодному місці.
Маринована капуста
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Капусту наріжте, дрібно нашаткуйте.
- Заваріть її окропом (гарячою водою) на 5 – 10 хвилин.
- У великому горщику змішайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть до кипіння.
- Додайте капусту до киплячої розчину і готуйте 3 – 5 хвилин.
- Розкладіть готову капусту в банки, додайте лавровий лист та гвоздику.
- Залийте гарячим розчином і закрийте банки.
- Зберігайте ці консерви в прохолодному та темному місці.